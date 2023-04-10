На пасеках Туркестанской области массово гибнут пчелы

Происшествия
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Любовь Доброта

Пчеловоды юга заявляют о массовой гибели пчел и потере бизнеса.

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Первыми мор медонос­ных насекомых зафиксировали пасечники Шардаринского района. Они утверждают, что погибли до 70% пчелиных семей, при том что стоимость каждой исчисляется десятками тысяч тенге.

Индивидуальный предприниматель Игорь Бовкун уже подсчитал свои потери и называет сумму убытков в 5 млн тенге. Примерно в такой же ситуации находятся и его коллеги: у кого-то ульи полностью опустели, у кого-то часть пчелосемей сохранилась, но, однозначно, потравой по бизнесу нанесен такой удар, оправиться от которого будет очень сложно.

Вслед за шардаринцами мор зафиксировали в других регионах области: в Арыси и Кентау, в Келесском и Толебийском районах. Пчеловоды связывают массовую гибель насекомых с проведением противоклещевой обработки, которая на юге страны сейчас в самом разгаре. Ее проводят компании, выигравшие тендеры на противоклещевую обработку полей.

Пасечники высказывают предположение, что ими используется сильнодействующий препарат, чрезмерно токсичный, от которого окружающей среде вреда больше, чем пользы. И возмущаются, что их не проинформировали о предстоящей обработке, иначе они закрыли бы на время пчел, не позволив им собирать отравленную после обработки ядохимикатами пыльцу.

Санитарные врачи признают: дезинсекция в регионе накануне действительно проводилась. Она необходима, чтобы предупредить укусы иксодовых клещей и случаи заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой. При этом все обвинения в том, что обработку начали без предупреждения, отвергают: дескать, уведомили местную администрацию в письменном виде за неделю до дезинфекции, соответствую­щая информация была также размещена в социальных сетях. И предполагают, что причиной мора пчел может быть какое-то заболевание.

– Среди пчел вполне может распространяться эпидемия, может быть, имеется какая-то еще причина их массовой гибели, – заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Бактыораз Елемесов просит не спешить с выводами и обвинениями. – Нужно провести исследование и всесторонне изу­чить вопрос, ведь пчелы гибнут даже в тех дачных массивах, где мы не проводили дезинсекцию.

Погибших пчел отправили на специальную экспертизу, по результатам которой станет ясно, что стало причиной их массовой гибели. Пасечники в спешном порядке перевозят ульи в более безопасные места, надеясь спасти хотя бы часть пчелосемей.

Председатель областного общества пчеловодов Торехан Нармухаммедов говорит, что общий ущерб пасечников исчисляется 100 млн тенге. И это без учета меда, собрать который они рассчитывали на протяжении сезона. Самостоятельно справиться с такими потерями, по его мнению, невозможно.

Для восстановления ульев необходимы огромные средства, поэтому пчеловоды решительно настроены найти причину мора насекомых, определить виновного и добиться возмещения ущерба. Для этого они готовят заявления в прокуратуру, областное управление сельского хозяйства и Минсельхоз.

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