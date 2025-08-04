По данным Reuters со ссылкой на власти, ряд городов на востоке Австралии оказался под рекордным за несколько десятилетий слоем снега

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Подобного природного катаклизма не происходило в стране с середины 1980-х годов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Ряд городов в восточной Австралии оказался покрыт самым толстым слоем снега за десятилетия… что привело к затоплениям, блокированию машин и отключению электроэнергии в тысячах домов», - пишет агентство.

Рейтер отмечает, что в северной части штата Новый Южный Уэльс выпало до 40 сантиметров снега в субботу, что не происходило с середины 1980-х годов.

В спасательной службе Нового Южного Уэльса заявили, что зарегистрировали 1455 инцидентов, более 100 машин застряли из-за снега, в результате бури оказались повреждены дома, были выпущены предупреждения о затоплениях в ряде районов.

По данным агентства, снег также выпал в соседнем штате Квинсленд впервые за десять лет.

Десятки тысяч домов оказались без электричества, заключает Рейтер.

В конце мая и начале июля на Австралию обрушились мощные ливни.