Бюро Сената под председательством спикера Маулена Ашимбаева определило повестку предстоящего заседания палаты.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутаты рассмотрят Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О недрах и недропользовании» по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана», нормы которого направлены на повышение инвестиционной привлекательности и защиту интересов государства в урановой отрасли. В этой связи законом устанавливаются особенности проведения геологоразведочных работ на малоизученных территориях. В частности, будут определены механизмы формирования участков, относящихся к малоизученным территориям, а также особенности заключения и условий контрактов на разведку и добычу на малоизученных территориях.

Депутатами также будет рассмот­рен Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам административной юстиции, нормотворчества и организации юридической помощи». Среди ключевых задач закона – совершенствование норм Административного процедурно-процессуального кодекса в части административных процедур, порядка их проведения, административного судопроизводства, законотворческого процесса. Кроме того, предусмотрено регулирование определенных сфер профессиональной деятельности адвокатов, нотариусов, частных судебных исполнителей и судебных экспертов.

В следующем Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента» закреплены функции государственных архивов по обеспечению защиты персональных данных и личной информации граждан, находящейся на хранении. Регламентация порядка ведения и передачи документов на постоянное хранение в цифровой архив позволит повысить доступность и надежность сохранения архивных материалов.

Кроме того, сенаторы распределили среди постоянных комитетов законы, ранее принятые Мажилисом, и обсудили предстоящие заседания комитетов в рамках реализации поручений Главы государства.

