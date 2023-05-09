На пути к Солнцу

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Наталия Хомс

«Жеті қазына» – легкий балет с глубоким смыслом.

фото Игоря Бургандинова

В театре «Астана Балет» сос­тоялось торжественное награж­дение победителей I Республиканского конкурса «Ашық сахна», ставшего самым ярким экспериментом этого сезона.

Долгожданная премьера спектакля-победителя «Жеті қазына» – красивый итог конкурса. Автором либретто выступила Мадина Алданова, композитором – Шырын Базаркулова, хореографом – Уалитбек Сиязбек, а сценографом – Александра Рычкова. Премьерный показ прошел в сопровождении симфонического оркестра театра «Астана Балет» под руководством Армана Уразгалиева.

– Искусство тем притягательно и пленительно, что вызывает у зрителей волну эмоций и мыслей, наполняет вдохновляющими идеями. Мы стремимся сохранить наше богатое историческое наследие, создавая спектакли на национальную тематику, поэтому спектакль «Жеті қазына» очень важен для нас. Особенный он еще и потому, что создан победителями Первого республиканского конкурса «Ашық сахна», новыми именами в театральном искусстве страны, – отметил художественный руководитель театра Нурлан Канетов.

Тема балета выбрана не случайно: в мировоззрении казахского народа понятие «Жеті қазына» занимает особое место. Древняя казахская легенда, ставшая основой хореографического произведения, гласит, что у настоящего казахского кочевника было семь сокровищ, семь необходимых составляющих жизни настоящего мужчины: мужественность джигита, красивая умная жена, быстроногий скакун, охотничий беркут, преданный пес породы тазы, хорошее оружие, всесторонние знания. И если у джигита есть все эти семь сокровищ, то его жизнь полна счастья и удачи.

Авторы спектакля представляют быт и образ жизни казахского народа через призму его традиций и обычаев.

– Это объемная, интересная тема, которая близка всем казахстанцам, и она еще не была отражена в балете. В «Жеті қазына» главный герой проходит период становления, взросления, преодолевает свои страхи вместе с девушкой, которая помогает ему обрести баланс, отправляется с ним в этот квест, собирает все сокровища. И только в этом случае ему удается восстановить деформированный из-за человеческих слабостей и забвения Шанырак, который предстает в образе Солнца, освещающего путь всем людям, – отметила автор либретто Мадина Алданова.

Столичный театр всегда находится в поиске ярких и оригинальных идей, которые готов воплощать в жизнь, открывая новые имена в области хореографического искусства. И данный спектакль – яркое тому подтверждение.

– В процессе работы я вдохновлялся либретто и музыкой. В спектакле нет какого-то ярко выраженного стиля, это, скорее, синтез нескольких танцевальных направлений: национальных и классических движений, каких-то, возможно, моих находок, раскрывающих того или иного героя. У каждого – своя пластика, потому что все герои выразительные. Это был очень интересный поиск, так как это мой первый балет, – отметил Уалитбек Сиязбек.

Ведущие партии в постановке воплотили артисты театра «Астана Балет»: Юноша – Сундет Султанов, Добрая красавица – Алия Айтбаева, Тулпар – Айдан Калжан, Беркут – Назерке Аймухаметова, Тазы – Аккали Тургали. К слову, именно тазы долго не знали, как показать, ведь эта порода собаки – верный друг казаха, но в итоге роль оказалась, пожалуй, самой запоминающейся, этакой балагурной, веселой, придающей балету нотку юмора.

– Отрадно, что спектакль воп­лощен силами казахстанских постановщиков и исполнителей. Выражаю благодарность за самоотверженность в работе и бесконечную любовь к своему делу всей постановочной команде, талантливым артистам и всем тем, кто «остался за кадром», но без кого спектакль бы не сос­тоялся, – заключила главный балетмейстер театра Мукарам Авахри.

#Астана #театр #балет #Жетіқазына

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