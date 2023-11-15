На радость казталовцам

Старое здание школы, построенное более сорока лет назад, признано аварийным в апреле 2017 года. В прошлом учебном году и начале этого занятия перенесли в приспособленные помещения. Строительство объек­та началось в феврале 2020-го. Заказчиком выступило областное управление строительства. Подрядчик – местная строительная компания ТОО «Жиенбай». Стоимость проекта составила свыше 2,7 млрд тенге. Сроки строительства затянулись из-за пандемии и значительного удорожания строительных материалов.

И вот, наконец, долгожданная радость – стройка завершена, юные казталовцы теперь будут получать знания в комфортных условиях.

Началось торжество с возложения цветов к памятнику государственному и общественному деятелю Алмы Оразбаевой, чье имя носит школа. Знаменательно, что обновление школы произошло в год 125-летия одной из самых ярких и умных женщин своего времени. Гости праздника также высадили молодые деревца в школьном дворе.

– Наши сегодняшние ученики – это будущее Казахстана. Качественное образование – залог успеха и экономического развития страны. Желаю вам усердно учиться, неустанных исследований и плодотворных достижений, – пожелал аким Казталовского района Асланбек Саркулов.

В этом учебном году в первый класс этой школы принят 51 ученик, в дошкольном классе обучаются 39 детей. Всего в 35 классах в две смены будут обучаться 549 учащихся. Преподавание ведется на казахском и русском языках. В школе работают 87 учителей.

В новой школе 32 учебных кабинета, которые оборудованы 11 интерактивными досками и 10 интерактивными панелями. Также оборудованы мастерская, кабинеты информатики и робототехники, спортзал, есть две библиотеки и читальный зал на 50 мест, арт-студия, фотостудия, кабинет психологического тренинга. Актовый зал рассчитан на 130 мест, столовая – на 270.

В 2023-м в Казталовском райо­не сданы в эксплуатацию две новые школы, еще в двух проведен капитальный ремонт. Сейчас в районе в аварийном состоянии остается одна школа, по ней идет подготовка проектно-сметной документации. Всего же по ЗКО до конца года будут введены в эксплуатацию еще 16 школ, в том числе и школа на 60 мест в селе Шалгын Каратобинского района, пострадавшая от паводка в прошлом году.