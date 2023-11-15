На радость казталовцам

Статьи
191
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

В райцентре Казталовского района торжественно введено в эксплуатацию новое здание средней общеобразовательной школы на 600 мест.

фото Кайрата Жакыпа

Старое здание школы, построенное более сорока лет назад, признано аварийным в апреле 2017 года. В прошлом учебном году и начале этого занятия перенесли в приспособленные помещения. Строительство объек­та началось в феврале 2020-го. Заказчиком выступило областное управление строительства. Подрядчик – местная строительная компания ТОО «Жиенбай». Стоимость проекта составила свыше 2,7 млрд тенге. Сроки строительства затянулись из-за пандемии и значительного удорожания строительных материалов.

И вот, наконец, долгожданная радость – стройка завершена, юные казталовцы теперь будут получать знания в комфортных условиях.

Началось торжество с возложения цветов к памятнику государственному и общественному деятелю Алмы Оразбаевой, чье имя носит школа. Знаменательно, что обновление школы произошло в год 125-летия одной из самых ярких и умных женщин своего времени. Гости праздника также высадили молодые деревца в школьном дворе.

– Наши сегодняшние ученики – это будущее Казахстана. Качественное образование – залог успеха и экономического развития страны. Желаю вам усердно учиться, неустанных исследований и плодотворных достижений, – пожелал аким Казталовского района Асланбек Саркулов.

В этом учебном году в первый класс этой школы принят 51 ученик, в дошкольном классе обучаются 39 детей. Всего в 35 классах в две смены будут обучаться 549 учащихся. Преподавание ведется на казахском и русском языках. В школе работают 87 учителей.

В новой школе 32 учебных кабинета, которые оборудованы 11 интерактивными досками и 10 интерактивными панелями. Также оборудованы мастерская, кабинеты информатики и робототехники, спортзал, есть две библиотеки и читальный зал на 50 мест, арт-студия, фотостудия, кабинет психологического тренинга. Актовый зал рассчитан на 130 мест, столовая – на 270.

В 2023-м в Казталовском райо­не сданы в эксплуатацию две новые школы, еще в двух проведен капитальный ремонт. Сейчас в районе в аварийном состоянии остается одна школа, по ней идет подготовка проектно-сметной документации. Всего же по ЗКО до конца года будут введены в эксплуатацию еще 16 школ, в том числе и школа на 60 мест в селе Шалгын Каратобинского района, пострадавшая от паводка в прошлом году.

#ЗКО #школа #сдача #райцентр

Популярное

Все
Мечты Ильдара и Ильнара
В Караганде достроили зимнее здание зоопарка, которое ждали пять лет
Тайны монетного двора
«Человеческое лицо» в реформе школы
Берлин в восторге
Платят дважды за одну услугу
Время и деньги
Кто не везет, на том не едут
Всегда быть в тренде
Поколение белоручек
Олицетворение независимости
Нейтралитет как искусство
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Национальная валюта Казахстана отмечает юбилей
На всю Юго-Восточную Азию
Одна минута для здоровья
Онлайн-трансляция заседания правительства РК
Новый вид воинской службы предлагают ввести в Казахстане
Романс в осенний тихий вечер
В Казахстане запустили цифровой тенге
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Спецвыплата для работающих во вредных условиях труда: что предлагает Минтруда
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Как повлияет на казахстанский бизнес безвизовый режим с Китаем
Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
Кубок Билли Джин Кинг: Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек
Фейковые вакансии рассылают мошенники казахстанцам в WhatsApp
Казахская Мария Кюри
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
48 человек отравились школьной едой в Жамбылской области
Проблем с хлебом и мукой быть не должно
Проверки на дорогах
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

С почетом на Родину
Тенге отмечает 30-летие
Дополнительный рычаг влияния
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]