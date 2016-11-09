​На радость сельским детям

На церемонии ее открытия аким области Амандык ­Баталов отметил, что учреж­дение построено по программе «Нұрлы жол» и способствует решению проблемы трехсменного обучения.

Новый храм знаний оснащен мультимедийно-лингафонными кабинетами, классами информатики, химии, физики, биологии, начальной военной подготовки. Имеются современные мастерские, библиотека, столовая и два спортивных зала. На территории обустроены футбольное, баскетбольное и волейбольное поля с искусственным газоном. Посажены тополи и ели, разбиты цветники.

На строительство и оснащение школы выделялось около 1,5 млрд тенге, львиная доля которых поступила из Нацио­нального фонда респуб­лики. Пожелав детям отличной учебы, участники церемонии – представители акимата области и районного Совета ветеранов совершили экскурсию по учебным классам, еще пахнущим свежей краской.

К слову, за последние несколько лет в Сары­озеке ввели в строй Дворец спорта, детский сад, мемориальный комплекс и другие объекты.