Фото пресс-службы Сената/Н. Байбулин
Послания , Сенат , Общество , Пенсионные новости , Занятость
На ревизию всех спорных решений Минтруда РК надеется член Клуба молодых экспертов

Значительных изменений в пенсионной системе ожидает член Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента РК Эльдар Шамсутдинов. Своим мнением эксперт поделился во время обсуждения социально-экономического блока Послания президента РК, передает сообщает Kazpravda.kz.

Шамсутдинов отметил, что вопреки устоявшемуся мнению считает, что расходы на пенсии — это человеческий капитал. С этой точки зрения эксперт остановился на ряде пунктов социальной направленности в Послании.

"Повышение пенсионного возраста для женщин будет зафиксировано на уровне 61 года до 2028 года. Отличная инициатива, надеюсь будет проведена ревизия всех спорных решений Минтруда, в т.ч. увеличение пенсионных отчислений на 5% в 2023 году", - поделился ожиданиями член Клуба молодых экспертов.

Шамсутдинов также считает необходимым разобрать вопрос с пенсионным обеспечением более подробно.

"Президент обозначил необходимость разработать новую эффективную инвестиционную стратегию ЕНПФ. В текущей структуре мы имеем ЕНПФ который не занимается инвестированием и управлением пенсионного портфеля, по факту его текущие функции можно передать в ЦОН и получить экономию на операционных расходах.

Само отношение к ЕНПФ после череды скандалов можно обозначить одним словом - недоверие. Люди не хотят платить пенсионный налог, т.к. не верят в пенсионную систему. Изменение инвестиционной стратегии должно изменить отношение участников. Возможно деньги ЕНПФ перестанут использовать для закрытия скрытого дефицита бюджета", - предположил Шамсутдинов.

Кроме того, член клуба отметил такие пункты Послания главы государства народу Казахстана, как увеличение периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет, размера выплаты по потере работы участников системы соцстрахования до 45% от среднемесячного дохода, и новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер.

Напомним, очередное заседание клуба прошло сегодня под преседательством спикера Сената Маулена Ашимбаева. Приглашенным гостем заседания стал глава МНЭ Алибек Куантыров.

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