На руднике "Оркен" в Карагандинской области погиб проходчик

Еще одна трагедия произошла в компании "АрселорМиттал Темиртау" – на руднике погиб проходчик, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО "Оркен".

Фото: Kazpravda.kz

По информации пресс-службы, в результате несчастного случая на руднике погиб 39-летний проходчик.

"Создана специальная комиссия, ведется расследование. Семье погибшего окажут всю необходимую помощь по условиям коллективного договора ", – сообщили в компании.

Ранее в шахте компании АМТ "Казахстанская" произошел пожар, унесший жизни 5 шахтеров из 227 находившихся там.