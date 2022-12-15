На рынках Актобе увеличился спрос на теплые одеяла

…Супруги ходили по рынку в поисках одеял. Нужно было купить сразу три. Сделав несколько кругов, пришлось вернуться в один из бутиков, где продавец в очередной раз стал терпеливо объяснять, чем один товар отличается от другого. Семейная пара вчитывалась в этикетки, где указывались шелкопряд, лебяжий, козий пух, верблюжья, овечья шерсть, бамбук, кукуруза и еще что-то, о чем тут же забывалось. Впрочем, все перечисленное, как подсказывали другие покупатели, скорее всего, синтетика.
Вся эта воскресная суета была вызвана тем, что начало зимы не на шутку их напугало: в доме стало необычно прохладно, ночами они стали мерзнуть, чего не испытывали раньше.
На понижение температуры жалуются и другие актюбинцы, проживающие в разных районах города. У кого есть возможность, отправляют пожилых родителей в квартиры, что в многоэтажках. Хотя и в микрорайонах все тоже неидеально.
Видимо, ситуация стала неоднозначной, раз решением акима области на весь зимний сезон создана комиссия по оперативному реагированию на обращения граждан по поводу отопления. Пресс-служба руководства региона в свою очередь сообщает, что причиной резкого увеличения потребления газа в жилых помещениях стали морозы. Как следствие, уровень давления на газораспределительных пунктах понизился, людям стало сложнее нагревать дома, на что они жалуются во все инстанции. Чтобы держать ситуацию под контролем, решено проводить мониторинг состояния отопительных систем области. В состав комиссии включили представителей исполнительных органов, сферы жилищно-коммунального, газового хозяйства, полиции.
В минувшую субботу члены комиссии побывали в нескольких садоводческих коллективах, где проблема обозначилась особенно остро. Попутно выяснилась еще одна причина низкой температуры в дачных строениях: дует изо всех щелей, тонкие стены не в состоянии удерживать тепло.
– В Актобе зарегистрировано свыше 300 садоводческих коллективов, где люди живут постоянно. В числе проблемных – примерно полсотни, в группе риска три – это в районе Гормолзавода, авторынка, старой части города. Несоответствие диаметра проложенных труб потребляемым объемам газа влияет на уровень давления. Дело в том, что зачастую для экономии средств на дачах используются трубы с небольшим диаметром. Но со временем появляются новые дома, и газопроводы не справляются с возросшими нагрузками, – объяснил начальник технической инспекции филиала «КазТрансГазАймак» Ернар Муканов.
По его словам, природный газ подводится до газорегуляторного пункта, куда самостоятельно врезаются владельцы ближайших домов, к ним соседи, так называемая первая линия. Они не испытывают проблем, хуже обстоит снабжение у последователей. Изменить ситуацию, по мнению начальника технической инспекции, может замена газопровода с учетом численности населения, а также установка регуляторов давления с большей пропускной способностью. Но, согласно законодательству, для обновления необходимо предварительно старые трубы признать бесхозными, что делается решением суда.