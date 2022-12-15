На рынках Актобе увеличился спрос на теплые одеяла

…Супруги ходили по рынку в поисках одеял. Нужно было купить сразу три. Сделав несколько кругов, пришлось вернуться в один из бутиков, где продавец в очередной раз стал терпеливо объяснять, чем один товар отличается от другого. Семейная пара вчитывалась в этикетки, где указывались шелкопряд, лебяжий, козий пух, верблюжья, овечья шерсть, бамбук, кукуруза и еще что-то, о чем тут же забывалось. Впрочем, все перечисленное, как подсказывали другие покупатели, скорее всего, синтетика.

Вся эта воскресная суета была вызвана тем, что начало зимы не на шутку их напугало: в доме стало необычно прохладно, ночами они стали мерзнуть, чего не испытывали раньше.

На понижение температуры жалуются и другие актюбинцы, проживающие в разных районах города. У кого есть возможность, отправляют пожилых родителей в квартиры, что в многоэтажках. Хотя и в микрорайонах все тоже неидеально.

Видимо, ситуация стала неоднозначной, раз решением акима области на весь зимний сезон соз­дана комиссия по оперативному реагированию на обращения граждан по поводу отопления. Пресс-служба руководства региона в свою очередь сообщает, что причиной резкого увеличения потребления газа в жилых помещениях стали морозы. Как следствие, уровень давления на газораспределительных пунк­тах понизился, людям стало сложнее нагревать дома, на что они жалуются во все инстанции. Чтобы держать ситуацию под контролем, решено проводить мониторинг состояния отопительных систем области. В состав комиссии включили представителей исполнительных органов, сферы жилищно-коммунального, газового хозяйства, полиции.

В минувшую субботу члены комиссии побывали в нескольких садоводческих коллективах, где проблема обозначилась особенно остро. Попутно выяснилась еще одна причина низкой температуры в дачных строениях: дует изо всех щелей, тонкие стены не в состоянии удерживать тепло.

– В Актобе зарегистрировано свыше 300 садоводческих коллективов, где люди живут постоянно. В числе проблемных – примерно полсотни, в группе риска три – это в районе Гормолзавода, авторынка, старой части города. Несоответствие диаметра проложенных труб потребляемым объемам газа влияет на уровень давления. Дело в том, что зачастую для экономии средств на дачах используются трубы с небольшим диаметром. Но со временем появляются новые дома, и газопроводы не справляются с возросшими нагрузками, – объяснил начальник технической инспекции филиала «КазТрансГаз­Аймак» Ернар Муканов.

По его словам, природный газ подводится до газорегуляторного пункта, куда самостоятельно врезаются владельцы ближайших домов, к ним соседи, так называемая первая линия. Они не испытывают проблем, хуже обстоит снабжение у последователей. Изменить ситуацию, по мнению начальника технической инспекции, может замена газопровода с учетом численности населения, а также установка регуляторов давления с большей пропускной способностью. Но, согласно законодательству, для обновления необходимо предварительно старые трубы признать бесхозными, что делается решением суда.