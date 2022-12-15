На рынках Актобе увеличился спрос на теплые одеяла

Общество
Жанат Сисекенова

…Супруги ходили по рынку в поисках одеял. Нужно было купить сразу три. Сделав несколько кругов, пришлось вернуться в один из бутиков, где продавец в очередной раз стал терпеливо объяснять, чем один товар отличается от другого. Семейная пара вчитывалась в этикетки, где указывались шелкопряд, лебяжий, козий пух, верблюжья, овечья шерсть, бамбук, кукуруза и еще что-то, о чем тут же забывалось. Впрочем, все перечисленное, как подсказывали другие покупатели, скорее всего, синтетика.

Вся эта воскресная суета была вызвана тем, что начало зимы не на шутку их напугало: в доме стало необычно прохладно, ночами они стали мерзнуть, чего не испытывали раньше.

На понижение температуры жалуются и другие актюбинцы, проживающие в разных районах города. У кого есть возможность, отправляют пожилых родителей в квартиры, что в многоэтажках. Хотя и в микрорайонах все тоже неидеально.

Видимо, ситуация стала неоднозначной, раз решением акима области на весь зимний сезон соз­дана комиссия по оперативному реагированию на обращения граждан по поводу отопления. Пресс-служба руководства региона в свою очередь сообщает, что причиной резкого увеличения потребления газа в жилых помещениях стали морозы. Как следствие, уровень давления на газораспределительных пунк­тах понизился, людям стало сложнее нагревать дома, на что они жалуются во все инстанции. Чтобы держать ситуацию под контролем, решено проводить мониторинг состояния отопительных систем области. В состав комиссии включили представителей исполнительных органов, сферы жилищно-коммунального, газового хозяйства, полиции.

В минувшую субботу члены комиссии побывали в нескольких садоводческих коллективах, где проблема обозначилась особенно остро. Попутно выяснилась еще одна причина низкой температуры в дачных строениях: дует изо всех щелей, тонкие стены не в состоянии удерживать тепло.

– В Актобе зарегистрировано свыше 300 садоводческих коллективов, где люди живут постоянно. В числе проблемных – примерно полсотни, в группе риска три – это в районе Гормолзавода, авторынка, старой части города. Несоответствие диаметра проложенных труб потребляемым объемам газа влияет на уровень давления. Дело в том, что зачастую для экономии средств на дачах используются трубы с небольшим диаметром. Но со временем появляются новые дома, и газопроводы не справляются с возросшими нагрузками, – объяснил начальник технической инспекции филиала «КазТрансГаз­Аймак» Ернар Муканов.

По его словам, природный газ подводится до газорегуляторного пункта, куда самостоятельно врезаются владельцы ближайших домов, к ним соседи, так называемая первая линия. Они не испытывают проблем, хуже обстоит снабжение у последователей. Изменить ситуацию, по мнению начальника технической инспекции, может замена газопровода с учетом численности населения, а также установка регуляторов давления с большей пропускной способностью. Но, согласно законодательству, для обновления необходимо предварительно старые трубы признать бесхозными, что делается решением суда.

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов решил лично проверить ситуацию на местах и начал с объезда социальных объектов города с учетом поступающих жалоб. В итоге в областном центре охраны материнства и детства он уже с порога убедился, что радиаторы холодные. Встревожили и оконные рамы.

– Более 30% тепла теряется через неутепленные окна и двери. В здании больницы, как мне сообщили, имеется не менее 540 окон, но вы же сами видите, что через щели дует холодный ветер. Вы не имели права подписывать паспорт готовности к отопительному сезону. В трехдневный срок – исправить положение, – указал Ералы Тугжанов на халатное отношение к своим обязанностям главному врачу.

Следующим было обращение жителей дома № 1-г в микрорайоне «Батыс-2». В итоге решено разобраться, полностью ли соблюдены нормативы строительной компанией при возведении данного жилья. Далее подтвердился сигнал из средней школы № 53, где разморожены батареи в спорт­зале. А в школе № 3 температура воздуха в спортзале не превышает 14–15 градусов.

Главный источник тепла областного центра – АО «Актобе ТЭЦ». Осенью ее энергетическая мощность увеличилась почти наполовину. Помимо выработки пара она обеспечивает дополнительные резервы тепла для населения. Износ сетей теплоэлектроцентрали составляет 41,5%, поэтому в следующем году предстоит снизить его до 37%. В сравнении с другими станциями страны это хороший показатель.

За пять лет на реконструкцию и модернизацию потрачено свыше 5 млрд тенге. В 2020 году началось строительство газотурбинной установки стоимостью 21 млрд тенге. На период с 2023 по 2027 год запланирована модернизация общей стоимостью 14 млрд тенге, из них 4 млрд выделены по инвестиционной программе, остальное – средства предприятия. Такими данными на старте отопительного сезона поделился председатель правления акционерного предприятия Бахтияр Избасаров.

– К примеру, котел № 5 запущен в 1943 году. Все основные его агрегаты и узлы полностью заменены. В прежнем виде остался только бойлер. За пять лет никаких аварий. Мы продлили срок эксплуатации котла до 2026-го. В следующем году произведем капитальный ремонт вне отопительного сезона. После чего вызовем экспертную комиссию, которая даст заключение о дальнейшем использовании, – заверил он.

Доводит тепло до потребителей АО «Aqtobesu-energy group». Его абонентами являются более 98 тыс. физических и свыше 2 тыс. юридических лиц.

– Люди жалуются, что в квартире холодно, батареи не греют. Мы выезжаем на места и убеж­даемся, проблема кроется не в наших сетях. До 2025 года для модернизации и ремонта объектов заложено более восьми миллиардов тенге, два миллиарда из них по теплосетям. На сегодня заменены почти 4,5 километра труб из 260, – сообщил заместитель гендиректора предприятия Рустем Арыстанов.

К нынешней зиме были подготовлены две котельные. Первая построена для обслуживания аэро­порта и жилых домов примыкающего Авиагородка. В прошлом году его население страдало от постоянных перебоев с теплом, поскольку старая котельная вырабатывала 18,8 Гкал, изношенное оборудование не выдерживало нагрузку и периодически выходило из строя. Мощность нового – до 20 Гкал.

Вторую котельную в жилом массиве Есет-батыра также расширили и оборудовали. В итоге производство тепла увеличится в два раза, вместе со старыми мощностями общий объем энергии составит 159 Гкал. Это покроет потребность быстрорастущего жилого массива, где уже проживают почти 40 тыс. человек.

Стоит отметить, что для бюджетных организаций региона заготовлено 33 455 тонн угля и около двух тонн дизельного топ­лива. Нужды населения – в пределах 25 тыс. тонн угля. В целом все социальные объекты области обеспечены теплом.

...Но все же новые одеяла добавят уюта и тепла в доме.

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