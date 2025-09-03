Лоукостер из Таиланда зайдет на рынок Казахстана
Авиакомпания запустит прямые рейсы по маршруту Бангкок – Алматы
1 декабря на рынок авиаперевозок Казахстана заходит новый иностранный низкобюджетный перевозчик из Королевства Таиланд – Thai Air Asia X, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта
Авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Бангкок – Алматы с частотой 4 рейса в неделю (по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям).
"Открытие авиасообщения между Казахстаном и Таиландом будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", - отметили в ведомстве.