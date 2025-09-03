Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

1 декабря на рынок авиаперевозок Казахстана заходит новый иностранный низкобюджетный перевозчик из Королевства Таиланд – Thai Air Asia X, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Бангкок – Алматы с частотой 4 рейса в неделю (по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям).