На сегодняшний день, по разным оценкам, утеряно до 70% традиционных казахских ремесел
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Юлия Миленькая
На грани исчезновения находятся многие текстильные техники, в том числе безворсовое и ворсовое ткачество, изготовление сырмаков и текеметов, десятки техник вышивки одежды, обуви и головных уборов, предметов декора внутреннего убранства юрты. Об этом заявила председатель Союза ремесленников Казахстана, известный дизайнер, художник по текстилю, почетный член и советник Всемирного ремесленного совета Айжан Беккулова.