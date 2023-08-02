На сегодняшний день, по разным оценкам, утеряно до 70% традиционных казахских ремесел

В трудные 90-е многие люди уходили из ремесла, теряя всяческую надежду на востребованность своих изделий. До сих пор в Казахстане не появился хотя бы один музей прикладного искусства, а 80% изделий находятся в хранилищах из-за нехватки пространства для их экспозиции. Национальные и региональные музеи в своих фондах имеют лишь ограниченные коллекции по отдельным видам традиционного искусства.

В связи с этим в 2022–2023 годах был осуществлен проект, который заложил основу популяризации традиционного текстиля – это первый онлайн-ресурс по традиционному казахскому искусству.

Казахское декоративно-прикладное наследие – поистине космическое пространство, не имеющее границ. Первым этапом проекта стало документирование традиционных орнаментов, которые применяются в основном на текстильных изделиях как час­ти нематериального наследия казахов. Для реализации проекта, в частности ознакомления и сбора казахских орнаментов, его организаторы провели исследовательские экспедиции в Актау, Уральске, Костанае, Кызылорде, Таразе, Актобе, Туркестане, Шымкенте, Павлодаре, а также посетили мастеров в поселках Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской, Актюбинской, Туркестанской областей.

– В Павлодаре нами была найдена своеобразная вышивка, которая не встречается ни в одном другом регионе Казахстана. Мы обнаружили одежду, созданную по особому крою, а форма карманов и орнаментика на ней присущи только этому региону, – рассказывает Айжан Беккулова. – В Актобе мы нашли большое количество одежды с золотым шитьем. В Таразе постоянно проводятся археологические раскопки и, в частности, выяснилось, что там выдували потрясающее стекло. Кто сегодня знает об этом?..

Собранная база орнаментов с кратким описанием сегодня размещена в цифровом формате на сайте Союза ремесленников Казахстана (www.crafts.kz). Там в разделе «Галерея по прикладному искусству» содержится 60 отрисованных в графике орнаментов и 300 фото предметов ремесленничества. На сайте также можно найти статьи и книги по декоративно-прикладному искусству, которые помогут изучать богатое наследие казахского народа. Доступ к данному ресурсу, который начинает работу c 1 августа, бесплатный.

По словам Айжан Беккуловой, данный проект необходим всем креативным индустриям, ведь не секрет, что любое творчество начинается с изучения основ. База данных позволит и широкой публике расширить свои знания в данной области. Ресурс планируют постоянно пополнять новой информацией, включая практические уроки по традиционным казахским техникам, особенно по тем, что находятся на грани исчезновения.

– Мы станем интересны миру, если будем помнить о своих истоках, – уверена председатель Союза ремесленников Казахстана. – Сохранение и изучение своего культурного наследия должно быть стратегической задачей страны.