Фото: Kazpravda.kz
Общество
"На сходы приходит только треть населения" – экс-аким о развитии местного самоуправления в Казахстане

Нужно поддерживать и продвигать примеры гражданской сознательности и вовлеченности, укреплять в людях «чувство дома». Такое мнение высказала директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по Акмолинской области, экс-аким сельского округа Белла Газдиева, передает Kazpravda.kz.

Говоря о развитии местного самоуправления, чаще всего эксперты ссылаются на государства Европы. Действительно, опыт европейских стран показывает, насколько хорошо и эффективно работает система местного самоуправления, насколько граждане могут быть вовлечены в выработку и принятие решений, и какой должна быть транспарентность процессов, начиная от формирования бюджета и заканчивая управлением городом или регионом.

Казахстан пока находится на более раннем этапе развития местного самоуправления. Как бывший аким сельского округа, могу сказать, что уровень вовлеченности граждан у нас разный, в зависимости от региона. Отличается и самосознание людей, и желание участвовать. Но когда мы проводим сходы местного сообщества, всегда присутствует в лучшем случае 30% населения. Участие в таких собраниях – это тоже одна из форм местного самоуправления. Активность участников демонстрирует готовность жителей города или района вовлекаться в процессы принятия решений. Думаю, мы сейчас идем по тому же пути, что и Европа, там ведь тоже не все и не сразу получалось. Нам стоит прокачивать и развивать именно гражданскую вовлеченность, сознательность, желание людей участвовать в процессах. Потому что наряду с обретением прав это накладывает и обязанность нести ответственность за свои решения, вдумчиво к ним подходить.

Есть уже яркие позитивные примеры. В Кокшетау жители улицы Мамыр на окраине города десятилетиями жили без центральной канализации и водоснабжения. Они собрались в какой-то момент и решили своими силами провести коммуникации. Организовали совет улицы, собирали деньги, привлекали средства и три года назад добились своей цели. Дальше – больше, вовлеченность стала усиливать их гражданскую сознательность. В прошлом году они обратились с письмом к акиму города, попросили провести отсыпку улицы, которая систематически проваливалась весной в результате движения подземных вод. И благодаря тому, что это было коллективное обращение, улицу отсыпали. Теперь люди понимают, что изменения зависят от них. На одном из сходов они обратились к акиму, с тем чтобы эта улица была заасфальтирована и на ней появилось освещение, потому что дети добираются из школы в вечернее время и нужно обеспечить безопасность.

В результате за эти годы не просто была благоустроена одна улица, а выросло самосознание, сложился другой уровень ответственности жителей. Теперь люди не ждут, когда к ним кто-то придет и все сделает. Они сами стригут газоны, убирают мусор, покрасили люки колодцев с коммуникациями, решают свои вопросы сами и обращаются в акимат, когда требуется решение на уровне города. Надеюсь, что через несколько лет такие примеры будут нормой местного самоуправления, такого же, какое мы видим в Европе.

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