На сколько выросли цены в январе в Казахстане

Экономика
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В месячном выражении индекс потребительских цен в январе 2023 года в Казахстане составил 1,1%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.  

Фото: пресс-служба Бюро нацстатистики

Цены на продовольственные товары повысились на 1,4%, непродовольственные – на 0,9%, платные услуги – на 0,7%.

Цены на продукты питания заметно выросли на овощи: в январе огурцы подорожали на 22,4%, лук репчатый – на 16,7%, помидоры – на 8,8%, перец сладкий – на 6,5%. Повышение цен отмечено на рис – на 2,9%, крупу манную, рыбу охлажденную – по 1,8%, хлеб ржано-пшеничный, яйца – по 1,7%, крупу овсяную, свинину, кефир – по 1,6%, грудки кур, молоко питьевое, сыры рассольные, фрукты, воду питьевую – по 1,4% каждый. Сахар-песок подешевел на 1,9%.

Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в январе наблюдался на моющие и чистящие средства. Так, по сравнению с прошлым месяцем стиральный порошок повысился на 3,9%, отбеливатель – на 3,5%, средства для мытья посуды – на 3%, мыло хозяйственное – на 2,7%.

Зафиксировано снижение цен на бытовую технику: на пылесос – на 1,6%, микроволновую печь – на 1,3%, кухонную плиту – на 1,1%.

Уровень цен на платные услуги за прошедший месяц вырос на 0,7%. Повышение цен отмечено на услуги нотариуса – на 12,6%, лечение в дневном стационаре – на 5,2%, ритуальные услуги – на 4,7%, стоматологические услуги – на 2,5%.

По коммунальным услугам наблюдается повышение тарифов на вывоз мусора – на 2,8%, оплату за содержание жилища – на 1%, центральное отопление – на 0,8%, а снижение тарифа – на водоотведение на 0,2%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Актюбинской области – на 1,7% (выше среднереспубликанского уровня на 0,6 п.п.), самая низкая – на 0,7% в Алматинской области.

В разрезе регионов продовольственные товары больше всех выросли в городах Астане и Шымкенте – по 2,2%, непродовольственные в области Абай и Северо-Казахстанской области – по 1,4%, платные услуги в Актюбинской области – на 2,8%.   

 

 

Инфляция в январе 2023 года в годовом исчислении составила 20,7%. Цены на продовольственные товары повысились на 25,7%, непродовольственные товары – на 20,2%, платные услуги – на 14,2%.

По сравнению с январем 2022 года мыло хозяйственное подорожало на 88,5%, канцелярские товары – на 71,4%, лук репчатый – 62,4%, сахар – на 60,9%, огурцы – на 55,6%, молоко консервированное – 46,4%, мука – на 42,8%, макаронные изделия – 42,3%. В годовом выражении, напротив, подешевела белокочанная капуста – на 26,5%.

Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, рассчитывается ежемесячно. Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 508 позициям.

 

#цены #статистика #экономика #регионы #инфляция #Бюро нацстатистики

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