Данный проект, впервые осущест­вляемый в Казахстане, претворяется в жизнь в рамках другой масштабной инициативы – по развитию Строительно-технического инжинирингового центра под руководством ведущего ученого Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, PhD, ассоциированного профессора Асель Джексембаевой. Сегодня команда из 70 ведущих ученых, инженеров и международных экспертов задействована в прикладных исследованиях по 19 научно-техническим разработкам.

Одним из значимых достижений специалистов Строительно-технического инжинирингового центра стала разработка инновационной технологии по выпуску прессованных плит на основе отходов соломы – экологичного, безопас­ного и доступного сельскохозяйст­венного материала.

Изделие под брендом KZ.ECO desk изготавливается из некормовой части соломы. Показатели прочности, влагостойкости и огнеупорности таких строительных плит подтверждены испытаниями в аккредитованных лабораториях. При этом стоимость продукции в полтора-два раза дешевле аналогов (ДСП, OSB) при сохранении высокого уровня качества. Разработка запатентована в Казахстане («Казпатент») и одобрена международной системой патентования РСТ.

Несмотря на наличие в Казахстане предприятий по выпуску древесно-стружечных плит, основное сырье (древесина) до сих пор импортируется. В отличие от них прессованные экоплиты под брендом KZ.ECO desk производятся исключительно из аграрных отходов, что позволяет не только снизить зависимость от импорта сырья и обеспечить более низкую цену конечной продукции, но и дать новый импульс развитию местного агропромышленного и производственного потенциала, а также наукоемких производств, стремящихся к коммерциализации научных разработок.

Проект полностью соответствует приоритетам, обозначенным в стратегических инициативах Президента страны по соз­данию технологического коридора «от науки к бизнесу», коммерциализации научных разработок и формированию экспортоориентированных производств на основе отечественных материалов и технологий.

Солома, ранее не востребованная в промышленности, учеными инжинирингового центра ЕНУ превращена в высокотехнологичный строительный продукт с высокой добавленной стоимостью, востребованный бизнесом. Уже получены приглашения на международные выставки, заключены первые контракты на поставку экопанелей.

Как сообщила руководитель проекта Асель Джексембаева, ЕНУ совместно с инвестором запускает опытно-промышленную линию в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области, то есть в регионе наибольшей концентрации соломенных отходов. К тому же район обладает развитой логистической инфраструктурой, включая железнодорожные пути, что упрощает дистрибуцию готовой продукции.

– На днях наши экопанели из прессованной соломы были представлены на выставке промышленной продукции Тайыншинского района, организованной при поддержке акимата. В мероприятии принял участие аким Северо-Казахстанской области. Инновационный стройматериал вызвал живой интерес у представителей бизнес-сообщества благодаря возможности кастомизации под нужды заказчика, – рассказала руководитель университетского инжинирингового центра.

Линия по выпуску экоплит из соломы – первый и пока единственный в стране промышленный объект такого профиля, не имеющий аналогов на отечественном рынке.

– Инновационное производство экопанелей охватывает весь путь – от лабораторных исследований до запус­ка опытно-промышленного производства – и воплощает на практике ожидаемые результаты, обеспечивая «полный цикл» программы Комитета науки МНВО. Кроме того, оно согласуется с Посланием Президента РК о важности развития наукоемких производств и коммерциализации научных разработок для устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности Казахстана, – отмечает профессор ЕНУ Асель Джексембаева.