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​​​​​​​На сцене – юные артисты
Хомс Наталия
корреспондент

В столице состоялся фестиваль-конкурс детских и молодежных коллективов «Театр, творчество, талант».

В Казахстане проходит Год детей. «Благополучие детей – надежная гарантия успешного будущего страны. Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общенациональная задача», – отмечает Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Фестиваль-конкурс «ТтТ» организован Творческим цент­ром Думана Акима при поддержке гранта Президента РК «Тәуелсіздік ұрпақтары», Министерства информации и общественного развития, Музыкального театра юного зрителя акимата г. Нур-Султана. В нынешнем году определенной темы фестиваля не было, ведь талант, фантазия и творчество детей не имеют границ. Но, отмечают организаторы, представленный репертуар должен соответствовать возрасту и творческим возможностям коллектива или исполнителя. Участниками «ТтТ» стали профессиональные и любительские коллективы в нескольких возрастных категориях: 8–10 лет, 11–13, 14–16, 17–19 и 20–23 года.

В номинации «Художественное слово» участники читали целое произведение, отрывок или монолог. В номинации «Спектакль» показали драматические, кукольные, музыкальные, фольклорные, пластические спектакли, одноакт­ные пьесы разных жанров. В номинацию «Оригинальный жанр⁄современное искусство» вошли пластический этюд, цирковое искусство, работа с различными предметами.

Выступления участников путем закрытого голосования оценивало профессиональное жюри, в его состав вошли известные деятели культуры Казахстана, Кыргызстана и России. Среди них – художественный руководитель Казахского драматического театра им. Б. Римовой, руководитель театральной лаборатории EGO, актер театра и кино, педагог Ерлан Карибаев, преподаватель актерского мастерства и режиссуры в РГИСИ, художественный руководитель Петербургского камерного театра «ТОК» Екатерина Максимова, народный артист Кыргызстана, заслуженный деятель Казахстана, доцент кафедры актерского мастерства и театральной режиссуры КазНУИ Сергей Матвеев.

Имена победителей названы. Так, дипломы за лучшую роль юного артиста получили Глеб Гавриленко и Тигран Маркосян из детской театральной студии «Арлекин» г. Темиртау, Жусуп Батырхан из театральной студии «На крыльях творчества» г. Алматы. В номинации «Лучшая роль юной артистки» победила Виктория Самсонова (театр-студия «Галерка» карагандинской школы-гимназии № 95), «Лучшая актерская работа» – Арапбек Олжас за роль в постановке М. Макдонаха «Жастық адам». В номинации «Оригинальность и выразительность театральных костюмов» диплом получил народный музыкальный театр «Лес чудес» из Рудного.

За лучшее режиссерское решение награжден коллектив PRIDE колледжа КазНАИ им. Т. Жургенова, представивший пластическую композицию «17-е слово назидания» . Специального приза жюри удостоен Арсений Муравьев из театральной студии «О-крошка» Детской школы искусств им. Г. Жубановой из Темиртау. Эта студия победила в номинации «Лучший актерский ансамбль». Обладателями Гран-при в номинации «Художественное слово» стали Елизавета Михайленко (Творческая студия «Джем», Шахтинск) и студенты 3-го курса Республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова (Алматы). Дипломами первой степени награждены Никита Михайленко, Елдос Пармешов, Ержан Аманжол.

Гран-при в номинации «Спектакль» забрали театральная студия «О-крошка» за интерактивный спектакль-озорство «Это очень интересно» по произведениям детских поэтов М. Алимбаева, С. Маршака и Ю. Мориц и коллектив PRIDE. Первое место заняли спектакли «Парадоксы любви» по мотивам сатиричес­ких рассказов А. Чехова, Н. Гоголя, А. Аверченко театра-студии «Галерка» и «Үйлену» Н. Гоголя в исполнении РЭЦК им. Ж. Елебекова.

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