На стыке амбиций и реальности

Туризм
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Северный Казахстан активно декларирует курс на развитие туризма, инвестируя миллиарды в инфраструктуру и позиционируя Имантау-Шалкарскую курортную зону (ИШКЗ) как точку притяжения для путешественников. Экоотели, глэмпинги, культурные маршруты и санаторно-курортный туризм... На бумаге регион действительно становится современным турис­тическим хабом. Однако резкая критика, прозвучавшая из уст главы области на заседании акима­та, расставила все по мес­там. Отсутствие дорог, элементарных удобств, стабильной связи – проблем много. При этом на стыке амбиций и реальности возникает вопрос об эффективности стратегии развития, если турист до сих пор вынужден справлять нужду в чистом поле.

фото акимата СКО

«Куда заехать? В лес?!» – эта фраза акима Северо-Казах­станской области Гауеза Нурмухамбетова моментально стала неофициальным девизом местного туризма. А ведь глава региона просто обозначил то, с чем сталкивается каждый турист, рискнувший отправиться в живописную Имантау-Шалкарскую курортную зону: природа есть, туалетов – нет.

В красивом буклете или рекламном ролике – изумрудные озера, современные базы, марш­руты для конных прогулок, аромат сосен и чистейший воздух. ИШКЗ действительно называют территорией вдохновения, и, судя по количеству планов и презентаций, такое вдохновение может стать бесконечным. 46 объектов туризма, ежегодные фестивали, оздоровительные центры, экотропы, глэмпинги и домики в форме юрт – все есть. Но только на бумаге.

Фактически же, по признанию самого акима, до озер по-прежнему не доехать без приключений, связи как не было, так и нет, не говоря уже о туалетах.

– Санитарно-гигиенических узлов нет. Проезжаешь километ­ры – и некуда заехать. В лес что ли? – возмутился глава области.

Впрочем, до конца года в регио­не обещают построить целых пять туалетов. Возможно, это и станет тем самым «инфраструктурным прорывом», которого так не хватает области. Между тем параллельно звучат и бодрые отчеты: «туристская инфраструктура модернизируется», «13 маршрутов разработано», «запущено 16 инвестпроектов на 3,7 млрд тенге, включая экоотели и глэмпинги с панорамными окнами, банями, пирсами и А-frame домиками».

Инвестиции реально поступают, дороги ремонтируют: только в этом году выделено более 1,1 млрд тенге на реконструкцию подъездов к ключевым базам. В санатории «Шалкар су» завершается ремонт. Петропавловск готов встречать туристов маршрутами, музеями, ипподромом, санаторно-курортным комплексом и даже островом с базами Green Wood и «Кызылжар».

При этом аким области сам поднимает такие проблемы: «туристы едут через Кокшетау, потому что у нас трассы убиты»; «связь как роскошь; деньги есть, инвестор есть – результата нет»; «Где ваши инициативы? Где сервис? Где реклама?».

Восточный Казахстан, по словам акима, ежедневно запускает рекламные кампании. А в СКО – только чат «Кызылжар бизнес» на 600 человек. Получается, что о всей ИШКЗ знают в лучшем случае половина чиновников и пара активистов.

И все же потенциал огромен. Озера, леса, конный спорт, санаторное лечение, SUP-доски, веломаршруты, даже санатории с барн-хаусами и сцены для концертов. Но потенциал – это не Wi-Fi, не дорога и не теплый душ. Потенциал не заменит элементарных удобств.

Имантау-Шалкарская зона дейст­вительно может стать жемчужиной северного туризма. Но без комплексного подхода, вовлечения частного бизнеса, консолидации усилий на местах и жесткого контроля за исполнением этот потенциал рискует остаться нереализованным.

#СКО #туризм

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