На стыке амбиций и реальности
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Северный Казахстан активно декларирует курс на развитие туризма, инвестируя миллиарды в инфраструктуру и позиционируя Имантау-Шалкарскую курортную зону (ИШКЗ) как точку притяжения для путешественников. Экоотели, глэмпинги, культурные маршруты и санаторно-курортный туризм... На бумаге регион действительно становится современным туристическим хабом. Однако резкая критика, прозвучавшая из уст главы области на заседании акимата, расставила все по местам. Отсутствие дорог, элементарных удобств, стабильной связи – проблем много. При этом на стыке амбиций и реальности возникает вопрос об эффективности стратегии развития, если турист до сих пор вынужден справлять нужду в чистом поле.