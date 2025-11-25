На Техас обрушился торнадо

Он повредил более 100 домов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

 

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Торнадо обрушился на штат Техас, повредив более 100 домов в районе города Хьюстон, сообщают местные власти.

«Первые сообщения указывают на то, что было повреждено более 100 домов... а службы спасения активно ищут пострадавших граждан или тех, кто не может выбраться из-под завалов», - сообщила служба констебля округа Харрис Марка Германа в соцсети Facebook.

Служба констебля также поделилась фото и видео, снятыми с дронов, на которых виден ущерб, причинённый торнадо. Помимо этого, сообщается, что служба констебля и управление общественной безопасности Техаса разместили своих сотрудников для патрулирования разрушенных районов и предотвращения преступной деятельности.

Ранее на Филиппины вновь обрушился мощный ураган. Также, впервые за 10 тысяч лет вулкан Хайли Губби извергся в Эфиопии, а вулкан Семеру извергся в Индонезии восемь раз. Кроме того, власти Малайзии эвакуировали более 20 тысяч человек из-за наводнений, а во Вьетнаме около 100 человек погибли в результате мощных наводнений.

