На территории Костанайской области в огне гибнут дети

А толку мало...

Напомним, в феврале 2019 года в одной из времянок столицы в результате пожара погибли пятеро детей. Страшная весть шокировала весь Казахстан. Эта трагедия заставила государство обратить внимание на многодетные семьи. В регионах страны началась тотальная поддержка таких семей, в том числе в части обеспечения их безопасности.

Так, в Костанайской области в 2019 году на привлеченные деньги в домах многодетных семей начали устанавливать датчики обнаружения угарного газа. За последние три года газо­анализаторами оборудовали почти 2,5 тыс. домов региона. Благодаря этим мерам в трех домах, где проживают многодетные и пенсионеры, удалось избежать возгораний. И это спасло жизни 14 человек, среди которых восемь – дети.

Впрочем, статистика по-прежнему неумолима. В пожарах в Костанайской облас­ти все так же гибнут дети. От возгораний не застрахован никто, и пожары случаются не только в домах многодетных семей.

27 марта этого года в одном из частных домов Костаная в результате возгорания погиб­ли две девочки – 8 и 10 лет, а спустя всего лишь три дня в ЦРБ Амангельдинского района скончались трое детей, которые надышались угарным газом во время пожара в собственном доме. В целом, согласно статистике, мы наблюдаем увеличение летальных случаев при пожарах. Так, если в 2021-м на территории облас­ти произошло 590 пожаров, в которых погиб 41 человек, из них трое детей, то всего за три месяца этого года жертвами пожаров в частном жилом секторе стали уже 17 человек, среди которых пятеро – дети.

– Неосторожное обращение с огнем и нарушение правил монтажа и технической экс­плуатации электрооборудования являются самыми распространенными причинами возникновения пожаров в жилом секторе. Зачастую возгорания происходят в результате коротких замыканий. Они возникают из-за продолжительных перегрузок электросети и, как следствие, расплавления изолирующего слоя проводки. Поэтому важно правильно рассчитывать мощность электроприборов и ограничивать нагрузку на сеть, – отметили в ДЧС Костанайской области. – Много пожаров случается в ночное время. Поэтому, чтобы уберечь себя и свою семью от пожара, следует каждый вечер отключать все газовые и электроприборы, временные нагреватели, а вокруг печи или каминов устанавливать ограждение.

В департаменте по ЧС утверждают, что постоянно проводят профилактические обходы, предупреждая жителей частного сектора о возможной опасности. Идут благотворительные акции по очистке дымоходов и ремонту отопительных печей в домах многодетных и социально уязвимых семей. Также для пропаганды знаний в области пожарной безопасности среди населения организовано распространение агитматериалов на товарах широкого потребления: бутилированной воде, детской обуви и даже мягких игрушках. Но толку от этого мало. Ситуация остается сложной. Изменить ее одной профилактикой вряд ли удастся. Пока есть проблема ветхого жилья, изношенности электропроводки и, главное, низкой культуры пожарной безопасности и беспечности самих граждан, дома так и будут гореть.