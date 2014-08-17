На территории России зафиксированы три землетрясения

Минувшей ночью толчок магнитудой 5,0 был зарегистрирован на юге Якутии, утром подземные удары с магнитудами 4,6 и 3,6 отмечены на Камчатке и в Дагестане, сообщает Геофизическая служба Российской академии наук.

По данным Дальневосточного регионального центра МЧС, эпицентр землетрясения в Якутии находился в 80 км северо-восточнее поселка Хани Нерюнгринского района. Очаг подземных толчков находился на глубине 20 км. Поселок осмотрели три рабочие группы, они отметили, в Хани землетрясение не ощущалось, жертв и разрушений нет.

На Камчатке эпицентр землетрясения находился в бухте Вестник (Берингово море) вплотную к юго-восточному побережью полуострова, очаг залегал на глубине 130 км.

Эпицентр землетрясения в Дагестане, отмеченного на глубине 5 км, находился близ города Буйнакска. О последствиях этого тектонического удара ничего не сообщается.