Журналистов и блогеров наградили за победу в конкурсе «Таза Қазақстан – Таза Астана»

Таза Казахстан
Дана Аменова
специальный корреспондент

На рассмотрение жюри поступило 142 авторских материала

Фото: пресс-служба ТОО «Астана Тазалық»

Сегодня, в преддверии Дня столицы и в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», в Астане состоялось подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей конкурса среди журналистов и блогеров «Таза Қазақстан – Таза Астана», организованный компанией «Астана Тазалық», сообщает Kazpravda.kz 

Основная цель конкурса — привлечение внимания общественности к вопросам экологической культуры, популяризация труда работников коммунальной сферы, ежедневно обеспечивающих чистоту и порядок в столице, а также всестороннее освещение темы санитарного содержания Астаны, его пригородных территорий и населённых пунктов.

Конкурс, проходивший в течение двух месяцев, вызвал широкий отклик в медиасообществе.

На рассмотрение жюри поступило 142 авторских материала, включая телевизионные сюжеты, публикации в печатных и интернет-изданиях, а также материалы, размещённые в социальных сетях.

По сравнению с прошлым годом значительно увеличилось количество участников конкурса, что свидетельствует о высокой актуальности темы и растущем интересе к вопросам экологии и труда работников коммунальной сферы.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился генеральный директор ТОО «Астана Тазалық» Альберт Есалиев.

Он отметил, что инициированная Главой государства Касым-Жомартом Токаевым республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан» стала важным общественным движением, направленным на формирование экологической культуры, ответственного отношения к окружающей среде и укрепление гражданской ответственности.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что чистота начинается с каждого человека. Это не только вопрос санитарного состояния городов, но и показатель уровня культуры, ответственности и уважения к своему дому, своему городу и своей стране. Сегодня особенно важно формировать экологическое сознание общества, и в этом процессе средства массовой информации играют ключевую роль. Благодаря вашей работе всё больше людей осознают ценность чистоты, бережного отношения к окружающей среде и уважения к труду коммунальных работников», – отметил Альберт Есалиев.

Работы конкурсантов оценивались по следующим критериям:

-актуальность темы и общественная значимость;

-глубина раскрытия материала и достоверность информации;

-качество подачи, стиль и логика изложения;

-авторский подход и оригинальность.

В состав жюри вошли авторитетные представители сферы средств массовой информации, обладающие значительным профессиональным опытом. По итогам оценки были определены лучшие материалы, которые получили высокую экспертную оценку.

Победителям и призёрам конкурса были вручены дипломы и памятные подарки.

Победители конкурса:

1)    «Лучший телевизионный материал»:

1 место – Назгүл Пахман, телеканал «Хабар»

2 место – Арнат Байсейтов, телеканал «Атамекен» 

3 место – Ильяс Рамазанов, телеканал «Jibek joly»

2)     «Лучший публикация в социальных сетях»:

1 место – Аида Батухан, baq.kz 

2 место – Томирис Қазыбекова, DE Media

3 место – Сапарғали Қанат, qrnews.kz

3)    «Лучшая статья в печатном издании»:

1 место – Баян Сүйеуова, газета «Егемен Қазақстан»

2 место – Юлия Мендецкая, газета «Вечерняя Астана» 

3 место – Асель Тимирова, газета «Казахстанская правда» 

4)     «Лучшая публикация в интернет-издании»:

1 место – Нұрдәулет Кәкіш, сайт elordainfo.kz 

2 место – Айым Садуакасова, сайт  baq.kz

3 место – Айнұр Тымақбаева, сайт kazinform.kz

В ТОО «Астана Тазалық» подчеркнули, что конкурс «Таза Қазақстан – Таза Астана» планируется проводить на ежегодной основе.

Инициатива будет и дальше направлена на поддержку журналистов и блогеров, поднимающих темы экологии, чистоты, труда и развития городской инфраструктуры, а также на укрепление диалога между обществом, средствами массовой информации и коммунальными службами.

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