Как сообщили в АО «НК «Каз­АвтоЖол», на экспериментальном участке автострады уложен ультратонкий слой асфальта (толщиной всего 1,2–1,5 см). Применены современные стройматериалы, на безвозмездной основе предоставленные китайскими партнерами. Главное преимущество новой технологии PG100 заключается в ее высокой прочности и скорости ввода в эксплуатацию.

Как подчеркнули специалисты, благодаря особому составу битумного покрытия движение по дороге можно возобновить всего через 30 минут после укладки асфальта, а это значительно сокращает сроки дорожного ремонта и минимизирует неудобства для водителей. Более того, технология позволяет увеличить срок службы дорожного полотна, повысить его устойчивость к перепадам температур, снизить расходы на последующее обслуживание.

Согласно стандартам, автострада Алматы – Хоргос должна выдерживать нагрузку в 13 тонн на ось, ведь по ней курсируют в основном многотонные грузовики.

Результат, полученный в Алматинской области, планируется масштабировать при строительстве и ремонте дорог по всей рес­публике. Таким образом, первый участок с применением новейшей технологии станет важным шагом в модернизации дорожной инфраструктуры Казахстана.