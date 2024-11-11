На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

При досмотре автомобиля Geely Coolray, в которой находился  31-летний военнослужащий, правоохранители нашли 12 килограммов белого порошка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на издание Halyqstan

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Машину без опознавательных знаков патрульные остановили 10 ноября.

«В процессе осмотра автомобиля в багажном отделении обнаружили 18 пакетов с порошкообразным веществом белого цвета общим весом около 12 килограммов. На место вызвали следственно-оперативную группу, которая подтвердила подозрения в наличии запрещённого вещества», – информировали в ведомстве.

Авто было отправлено на штрафстоянку в Приозерск. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. 

 В сухопутных войсках ВС РК подтвердили, что задержанный является военнослужащим.

«Подтверждаем, что 10 ноября находившийся в отпуске военнослужащий одной из воинских частей Сарыозекского гарнизона был задержан сотрудниками департамента КНБ по Жетысуской области при перевозке наркотических средств», - говорится в сообщении.

#наркотики #преступление #военнослужащий

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