Как уточняется, ранее между детьми возник конфликт.

«В Казахстане в Coffee Boom моя дочка взяла игрушечный пылесос, девочка постарше попыталась отобрать, и её мама ворвалась с криком: «Научите вашу дочь манерам!» Дети через 10 минут уже играли как друзья, а та женщина написала заявление… на ребёнка. ️ Более того, требовала публичных извинений от трёхлетки перед своей пятилетней дочерью. Абсурд! Подтверждение того, как несчастно живут наши женщины, ища самоуверждение! Когда же они будут счастливы?!» – написала она в посте.