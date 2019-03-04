На весенние праздники КТЖ запустит дополнительные поезда
Екатерина Елисеева
В период весенних праздников в Казахстане запустят дополнительные разовые поезда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".
"В связи с традиционным увеличением пассажиропотока на предстоящие весенние праздники, планируется 100-процентное задействование парка вагонов национального перевозчика", – говорится в распространенной информации.
По данным компании, дополнительные разовые поезда будут запущены по следующим направлениям:
- №202/201 Астана-1 - Павлодар, отправлением из Астана-1 20, 24 марта. Из Павлодара - 21, 25 марта; - №204/203 Астана-1 - Алматы-1, отправлением из Астана-1 20, 24 марта. Из Алматы-1 - 21, 25 марта; - №205/206 Алматы-2 - Арыс-1, отправлением из Алматы-2 7, 21 марта. Из Арыс-1 - 9, 23 марта; - №241/242 Кызылорда - Атырау, отправлением из Кызылорды 20, 22, 24 марта, из Атырау - 21, 23, 25 марта.
"Вместе с тем, назначен дополнительный рейс поезда №49/50 Алматы-2 - Уральск отправлением из Алматы-2 13 марта, из Уральска - 16 марта", – проинформировала пресс-служба компании.
Отмечается, что компанией на постоянной основе ведется работа по мониторингу заполняемости поездов. При необходимости и наличии технической возможности по направлениям и в даты, когда наблюдается повышенный спрос, добавляются вагоны и назначаются дополнительные поезда.