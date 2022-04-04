Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе Парламента, высказался относительно роста в стране цен на сельхозпродукцию, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, прозвучавшая от журналистов информация о том, что килограмм огурцов в Казахстане стоит около 1200 тенге, министра судя по всему удивила.

«В целом по огурцам, по помидорам в этом году ситуация противоположная, наоборот, дешевая продукция заходит. Недавно я в Южно-Казахстанской (Туркестанской - прим. ред.) области был, встречался с тепличниками. Они, наоборот, говорят, что очень много дешевой продукции, которая заходит из Узбекистана, Туркменистана, они не успевают конкурировать с ними, не могут. Возможны некоторые всплески из-за несвоевременной поставки, давайте проанализируем и сообщим», - сказал глава МСХ.

Впрочем, тот факт, что министр не знал стоимость огурцов, не удивителен. Как выяснилось, он не ходит по магазинам.

«Я не бываю, у меня нет времени. У меня супруга бывает в магазинах. Я ставлю ей единственную просьбу: только казахстанские продукты питания покупать. (…) Но я вижу, что в целом рост идет», – признался Ербол Карашукеев.