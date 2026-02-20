Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане в связи с началом месяца Рамазан маршрут №43 будет курсировать по измененному графику, сообщает Kazpravda.kz

«С 19 февраля в период месяца Рамадан маршрут № 43 ежедневно с 17:00 будет следовать по улице Хусейн бен Талала без заезда к Главной мечети», – проинформировали в столичной транспортной компании City Transportation Systems.

Для экономии времени и удобства передвижения жителям и гостям города рекомендуют заранее планировать альтернативные маршруты или учитывать временные ограничения общественного транспорта.