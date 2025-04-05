На встречу с Андреем Малаховым

Общество
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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Жителя Атырау Есболата Балабаева приг­ласили на съемки популярного телешоу «Привет, Андрей!».

фото из личного архива Есболата Балабаева

Ставший вирусным в соцсетях ролик, где прикованный к инвалидной коляске мужчина задорно исполняет казахстанский хит «Достарым менің золотой», буквально влюбил в себя редакторов популярного российского телепроекта. Однако, чтобы связаться с исполнителем, им пришлось обратиться в... правоохранительные органы.

Дело в том, что несколько дней Есболат отбривал назойливых телевизионщиков, звонивших ему с незнакомого номера, принимая их за мошенников. И только когда местные полицейские подтвердили, что его действительно разыскивают редакторы с телеканала «Россия», он ответил на очередной звонок.

Уже через несколько дней после разговора в Атырау прибыла съемочная группа известного российского ТВ-шоу и провела предварительные съемки. На днях Есболат Балабаев отправится в Москву.

Есболат действительно активен и известен в соцсетях. И не только своими музыкальными способностями. Несколько лет он помогает местным полицейским в охране общественного порядка, а в 2024-м его признали волонтером года.

В 2010-м Есболат попал в страшную аварию, которая приковала его к инвалидной коляске. Но твердость духа и сила характера не позволили ему опустить руки и сдаться. Пройдя через все трудности, теперь он помогает другим на их пути к восстановлению, пробуждает интерес к жизни, стимулирует на хорошие перемены.

– После той трагедии я долгое время не знал, как жить дальше. Какую выбрать коляс­ку? Как найти бассейн или тренажеры? Провел семь лет в изоляции, не зная, к кому обратиться. Но жизнь изменилась, когда познакомился­ с людьми, которые помог­ли мне. Вместе мы открыли центр, где специалисты из Беларуси обучили нас, как пользоваться тренажерами для восстановления и реабилитации. Сейчас мы помогаем людям с инвалидностью первой и второй группы. Каждый день учимся чему-то новому и всегда поддерживаем друг друга, – говорит Есболат.

По его словам, есть немало примеров, как люди в инвалидных колясках ведут активный образ жизни: получают образование, работают, занимаются бизнесом, спортом, создают семьи и растят детей. Об этом и многом другом Есболат Балабаев расскажет в эфире популярного российского ток-шоу «Привет, Андрей!».

#регионы #Москва #Атырау #телешоу

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