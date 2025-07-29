Аномальная жара продолжается в Южной Корее

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Южная Корея остаётся во власти аномальной жары, которая в последние дни бьёт температурные рекорды, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Фото: А.Аманжолова

По данным Корейского метеорологического управления, в ряде районов температура превысила 40 градусов. В Ансоне (провинция Кёнгидо) автоматическая метеостанция зафиксировала 40,6°C, а в Сеуле столбик термометра поднялся до 38°C - четвёртого по высоте значения в июле за всю историю наблюдений.

Продолжительная жара уже оказывает серьёзное влияние на повседневную жизнь страны. Зафиксированы многочисленные случаи тепловых ударов и других последствий перегрева организма. В течение одного дня только в провинции Южная Чхунчхон зарегистрировано четыре случая тепловых заболеваний. В Сеуле, Инчхоне, Седжоне, Кванджу и других регионах десятки человек обратились за медицинской помощью с симптомами теплового стресса, включая обмороки, судороги и головокружение.

В некоторых районах жара привела к перебоям с электроснабжением. В Кванджу 2 500 домохозяйств остались без света после того, как днём сгорел трансформатор в одном из жилых кварталов. В условиях 37-градусной жары жильцы были вынуждены спасаться от перегрева всеми доступными способами.

Согласно данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), с середины мая по всей стране уже зарегистрировано более 2 300 случаев тепловых заболеваний и как минимум 11 смертей, связанных с перегревом. Для сравнения: в прошлом году на аналогичный период пришлось всего 4 летальных случая.

Только за минувшие выходные пляжи провинции Канвон приняли свыше 800 тысяч человек. Пляжи Пусана и Инчхона, а также курорты на острове Чечжу были переполнены отдыхающими. Популярны стали и городские зоны отдыха: парки с водяными аттракционами, открытые бассейны, аквапарки.

Граждане массово устремились в торговые центры, библиотеки и кинотеатры, чтобы провести выходные в прохладных помещениях.

Тем не менее, в зонах, пострадавших от недавнего наводнения, продолжаются восстановительные работы, несмотря на палящий зной. В уезде Капхён жители и военные трудятся при температуре выше 39°C. Спасательные и восстановительные бригады обеспечиваются автобусами для отдыха, теневыми навесами и запасом питьевой воды.

По информации метеослужбы, аномально жаркая погода сохранится как минимум до конца недели. На 29 июля прогнозируются дневные температуры до 37°C в Сеуле, 36°C - в Сувоне, Тэджоне, Чхонджу и Чонджу, 35°C - в Кванджу, Тэгу и Чхунчхоне. Ночные температуры также остаются высокими - в некоторых районах они не опускаются ниже 28°C, что создаёт эффект "тропических ночей".

Причиной текущей жары является наложение двух зон высокого давления - Тихоокеанского и Тибетского - которые блокируют поступление прохладного воздуха и удерживают тёплую, влажную воздушную массу над Корейским полуостровом. Особенно высокие температуры наблюдаются в районах к западу от горной гряды Пэктудэган из-за феномена сухого горячего ветра.

Параллельно с жарой растёт и потребление электроэнергии. Министерство внутренних дел и безопасности заявило, что страна пока справляется с нагрузкой - в воскресенье пиковый спрос достиг 81,5 ГВт. Однако власти предупреждают о риске перегрева кондиционеров и трансформаторных узлов, что может привести к новым авариям.

Гражданам рекомендовано свести к минимуму пребывание на открытом воздухе, особенно в полуденные часы. Особое внимание призывается уделять защите здоровья уязвимых групп - пожилых людей, детей, беременных и лиц с хроническими заболеваниями. Водителям напоминают: в салоне автомобиля нельзя оставлять легко воспламеняющиеся предметы, особенно при парковке под прямыми солнечными лучами. В зонах открытых работ работодателям предписано обеспечивать сотрудников водой, теневыми навесами и 20-минутными перерывами каждые два часа. 

Ранее сообщалось о мощных ливнях, обрушившихся на Пакистан, Пекин, Гонконг, Южную Корею и Австралию.

#рекорд #Южная Корея #жара #аномалия

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