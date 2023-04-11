На загруженных трассах Казахстана появились надземные пешеходные переходы

На высокоинтенсивных республиканских трассах в Казахстане возведены новые надземные пешеходные переходы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная компания «КазАвтоЖол».

Фото: пресс-служба нацкомпании "КазАвтоЖол"

5 новых надземных пешеходных переходов помогут пешеходам безопасно пересекать скоростные участки трасс Алматы – Бишкек (км 23, 24, 28, 45) и Алматы – Шелек – Хоргос (км 33).

Вблизи новых надземных пешеходных переходов находятся населенные пункты Кум тоган, Алмабалык, Касымбек, Байтерек и автостанция Керуен.

«Особое внимание уделено доступности: для удобства передвижения маломобильных групп населения надземные пешеходные переходы оборудованы пандусами и подъемными платформами. А для защиты пешеходов от дождя, снега и шума лестничный пролет закрыт светопрозрачным навесом. Кроме того, для безопасности пользователей предусмотрено современное светодиодное освещение», – детализировали в КазАвтоЖоле.

Искусственные сооружения нового типа долговечны и прослужат не меньше 15 лет, заверили в компании.

Ранее сообщалось, что на республиканской трассе Екатеринбург – Алматы установили «вращающееся» барьерное ограждение.