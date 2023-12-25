На защите прав и безопасности

Как отметил Генпрокурор Берик Асылов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, в 2023 году был принят комплекс мер по обеспечению законности в стране, координации деятельности по противодействию преступности, превенции пыток, соблюдению конституционных прав граждан, сопровождению инвестиционных проектов, защите бизнеса и интересов государства.

В частности, в социально-экономической сфере защищены конституционные права 401 тыс. граждан, в том числе 85 тыс. несовершеннолетних. Государству возмещено 39,6 млрд тенге, возвращено имущество на сумму 69,7 млрд тенге. В судах защищены интересы бюджета на 24,4 млрд тенге.

По итогам проверок центров занятости выявлены: неэффективное использование 1,4 млрд тенге, хищение бюджетных средств и нецелевое использование грантов на поддержку бизнес-инициатив на 1 млрд тенге, установлено более 400 фактов фиктивного трудоустройства на общую сумму 39,3 млн тенге.

По поручению Президента также приняты меры по решению проблем уплотненной застройки городов. Всего по стране возвращены от застройщиков земельные участки, ранее предназначенные для размещения 150 парков, 27 детских садов, 30 школ и поликлиник.

Продолжена ревизия целевого использования земель, по результатам которой государству возвращено свыше 1 млн га неосвоенных и незаконно предоставленных участков на 34 млрд тенге. Сокращен дефицит пастбищ с 29 млн до 8 млн га.

Реализуются поручения Главы государства по улучшению инвестиционного климата. Берик Асылов акцентировал внимание на мерах по обеспечению эффективного сервисного сопровождения инвестиционных проектов органами прокуратуры.

В частности, внедряется система зеленого коридора на основе единой цифровой платформы, предусматривающей прокурорский фильтр всех ограничительно-запретительных мер государственных органов в отношении инвесторов. Это позволит обеспечить благоприятную среду для каждого из них и повышение гарантий ведения ими бизнеса.

В настоящее время в рамках поручения Главы государства прокурорами сопровождается свыше тысячи значимых инвестиционных проектов. Уже оказана поддержка 75 инвесторам, общая стоимость вложений в экономику страну которых составляет 1,2 трлн тенге.

Всего в рамках защиты прав предпринимателей по актам прокуроров пресечено 5,7 тыс. незаконных проверок и иных форм контроля, отменено 14 тыс. запретительных и ограничительных мер, защищены и восстановлены права 129 тыс. бизнесменов.

Продолжена работа по укреплению международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере.

В результате принимаемых мер по превенции пыток удалось добиться снижения регистрации таких фактов на 50% (с 791 до 398). Также улучшилось качест­во расследования дел данной категории. Всего к уголовной ответственности привлечено 69 сот­рудников силовых органов, уже осуждено 31 лицо.

Кроме того, прокурорами расследован и направлен в суд ряд сложных уголовных дел, вызвавших общественный резонанс. В их числе – дела о хищении 5 млрд тенге руководством Алматинского мет­рополитена, о лесном пожаре в области Абай, а по делам об аварии на Экибастузской ТЭЦ, хищении в акимате области Жетысу, взрыве в оружейном магазине и лесном пожаре в Костанайской области состоялись обвинительные приговоры.

На заседании коллегии Генпрокурор обозначил также приоритетные задачи и направления работы на предстоящий период. В их числе – профилактика правонарушений, особенно в семейно-бытовой сфере, обеспечение безопасности детей, борьба с наркотиками, организованной преступностью, противодействие пыткам, а также экстремизму и терроризму. Продолжится принятие мер по сопровождению инвестиционных проектов и снижению давления государственных органов на бизнес.

Отдельное поручение дано Комитету по возврату активов о принятии исчерпывающих мер по выявлению и возврату незаконно выведенного из страны капитала.