Наблюдатели из ОТГ: Референдум по АЭС прошел открыто и прозрачно

Итоги своей наблюдательной работы на референдуме по вопросу строительства АЭС подвели члены миссии Организации тюркских государств (ОТГ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: СЦК

Как отметил глава миссии, заместитель генерального секретаря ОТГ Сади Джафаров, миссия вела наблюдения на 24 участках референдума, которые, по его словам, были оснащены всем необходимым для голосования. Также был предоставлен полный доступ наблюдателям, полностью соблюдены права голосующих.

По словам Сади Джафарова, миссия заметила активное участие национальных наблюдателей для обеспечения прозрачности. Наблюдатели не заметили никаких технических сложностей, которые повлияли бы на результаты, на всех участках сохранялся общественный порядок.

«Наблюдательная миссия Организации тюркских государств подтверждает, что референдум прошел открытым, прозрачным образом в соответствии с законодательством Казахстана и международными стандартами. Миссия подчеркивает, что референдум – это значительное событие, которое демонстрирует приверженность правительства реализации стратегических вопросов и продолжению диалога с общественностью», - сказал глава миссии, заместитель генерального секретаря ОТГ.

Напомним, ранее миссия наблюдателей от ШОС сделала свое заключение по референдуму в Казахстане.