Нацбанк сообщил о законодательных нормах по усилению мер против мошенников

Нацбанк сообщил о принятии законодательных поправок, направленных на усиление мер противодействия мошенническим операциям на финансовом рынке, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Теперь вернуть средства, заблокированные по транзакциям с признаками мошенничества, можно по уведомлению следственных органов с санкции прокурора (ранее требовалось решение суда).

Кроме этого, при Национальном Антифрод-центре создается база данных подозрительных платежных карт и электронных кошельков, задействованных в незаконных операциях. 

Вместе с тем, для людей, чьи банковские счета заблокированы из-за подозрений в мошенничестве, сохранится доступ к социальным выплатам и иным денежным переводам, осуществляемым в рамках пенсий, стипендий, пособий или зарплаты.  

Для качественного проведения финансовыми организациями анализа подозрительных операций срок блокировки транзакций с признаками мошенничества увеличен с 3 до 5 рабочих дней.

Важной законодательной нормой является также введение в Казахстане уголовной ответственности за «дропперство» — передачу данных карт или счетов мошенникам.

«Эти изменения позволят быстрее реагировать на попытки обмана, эффективнее бороться с мошенничеством, наркоторговлей, финансовыми пирамидами и незаконным игорным бизнесом. Наша цель – создать в Казахстане эффективную систему противодействия мошенническим и иным незаконным операциям, заблаговременно реагировать на данные угрозы», - отметил заместитель Председателя Национального Банка Берик Шолпанкулов.

Помимо этого, Национальный Антифрод-центр интегрирует свои базы с Генеральной прокуратурой, Комитетом Национальной Безопасности, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и мобильными операторами.

Следующим этапом развития Антифрод-центра станет внедрение технологии искусственного интеллекта, которая будет определять подозрительную активность в банковских приложениях и блокировать сомнительные переводы на межбанковском уровне.

Справочно: В настоящее время к Антифрод-центру Национального Банка подключены более 200 участников, включая банки, микрофинансовые организации, телеком-операторов и государственные органы. Зарегистрировано более 80 тыс. инцидентов, в результате которых заблокировано порядка 3 млрд тенге. Антифрод-центр Национального Банка запущен в 2024 году.

#банки #Нацбанк #мошенники

