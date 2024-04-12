Начались расследования в отношении подрядчиков

Как сообщил официальный представитель Агентства РК по финансовому мониторингу Алибек Абдилов на брифинге в СЦК, руководство этих предприятий подозревается в хищении средств в особо крупном размере.

В частности, деньги за невыполненные работы по предотвращению паводков получило ТОО в области Улытау.

– Они заключили договор с гос­учреждением на общую сумму в 485,5 миллиона тенге для проведения санации реки Жезды протяженностью два километра для защиты близлежащих территорий от размыва во время весеннего паводка. Однако выяснилось, что подрядчик фактически не выполнил строительно-монтажные работы по проекту на общую сумму в 282,5 миллиона тенге, хотя ему было перечислено 400 миллионов тенге согласно актам выполненных работ. Вследствие чего были затоплены 26 домов, эвакуированы 174 человека, – отметил представитель АФМ.

Также ведется расследование в отношении руководителя ТОО, которое получило в доверительное управление Магаджанскую плотину в Актюбинской области.

– Как установлено, в 2014 году данная плотина передана в доверительное управление частной компании с целью ведения рыбного хозяйства. Однако это ТОО свои обязанности по содержанию и обслуживанию плотины выполнило ненадлежащим образом, из-за чего 5 апреля текущего года здесь произошел прорыв. В результате паводков эвакуированы 215 человек из сел Бескоспа, Кызылту и Табантал Алгинского района, а также жители садоводческих коллективов, расположенных вблизи рек Илек и Каргалы города Актобе, – рассказал Алибек Абдилов.

Кроме того, досудебное расследование начато в отношении директора подрядной организации в Алматы, которая имела договор с ГУ «Казселезащита» МЧС РК.

– Отмечу, что ТОО реализовало проект «Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай». Ответственные лица предприятия подозреваются в хищении бюджетных средств по предварительному сговору в особо крупном размере. Сумма ущерба составляет более 775 миллионов тенге, – дополнил официальный представитель АФМ.

О ненадлежащем строительстве и обслуживании плотин говорят и в соседней России, ряд регионов которой также затоплен водой. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин на прорыв дамбы, после которого началось наводнение в Орске, отреагировал следующим образом. Чиновник сказал, что это не дамба вовсе, а «земляной вал» и стоить миллиард рублей такое сооружение не могло.

Министр отметил, что эта якобы дамба терпела нагрузку в 5,5 м воды, но по факту пришло в два раза больше. «С огромной ско­ростью огромная масса воды надавила не на дамбу, а на земляной вал», – посетовал он.

Было отмечено, что эту дамбу ввели в эксплуатацию в 2014 году. Ее стоимость составляла порядка 930 млн рублей, средства были выделены из бюджета Оренбургской области.