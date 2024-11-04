Главу отдела департамента погранслужбы оштрафовали в ЗКО

Несколько месяцев назад мужчину уже лишали водительских прав

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

В Уральске задержали за рулем транспорта начальника отдела департамента пограничной службы по ЗКО, которого ранее лишили водительских прав, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда

Согласно материалам дела, гражданин С., будучи лишенным права управления транспортным средством, согласно постановлению от 14 мая 2024 года, по статье 608 части 1 КоАП был лишен права управления транспортным средством. Несмотря на указанное, 15 сентября 2024 года он повторно совершил административное правонарушение в Уральске.

На судебном заседании гражданин С., не опровергая факта управления транспортным средством, будучи лишенным права управления транспортными средствами, просил ограничиться взысканием в виде штрафа, который исполнит своевременно.

«Согласно части 3 статьи 612 КоАП, предусматривается ответственность за управление транспортом водителем, лишенным права управления транспортным средством, – влечёт штраф в размере 50 МРП либо административный арест на 10 суток. Суд, руководствуясь статьей 44, пунктом 1 части 1 статьи 829-14 КоАП, признал гражданина С. виновным за совершение административного правонарушения по части 3 статьи 612 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» и наложил на него административное взыскание в виде административного штрафа в размере 184 600 тенге», – говорится в официальном сообщении.

Такое решение суда подчеркивает важность соблюдения закона и демонстрирует, что повторные нарушения могут повлечь за собой ещё более серьезные последствия, добавили в областном суде.