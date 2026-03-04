Результаты конкурса будут учитываться при аттестации педагогов

Материал должен основываться на авторской методической идее, ранее не публиковаться, не участвовать в других конкурсах и соответствовать требованиям авторского права, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

Работа может быть представлена на казахском, русском или английском языке.

В конкурсе могут участвовать педагогические работники организаций дошкольного, среднего, дополнительного, технического и профессионального, а также послесреднего образования со всех регионов нашей страны. Результаты конкурса будут учитываться при аттестации педагогов.

