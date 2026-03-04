Начался прием заявок на республиканский конкурс «Панорама педагогических идей - 2026»

Образование
135
Дана Аменова
специальный корреспондент

Результаты конкурса будут учитываться при аттестации педагогов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Материал должен основываться на авторской методической идее, ранее не публиковаться, не участвовать в других конкурсах и соответствовать требованиям авторского права, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО 

Работа может быть представлена на казахском, русском или английском языке.

В конкурсе могут участвовать педагогические работники организаций дошкольного, среднего, дополнительного, технического и профессионального, а также послесреднего образования со всех регионов нашей страны. Результаты конкурса будут учитываться при аттестации педагогов.

Подробнее с правилами конкурса можно ознакомиться на сайте.

 

#конкурс #заявки #педагоги

Популярное

Все
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Без наценок и посредников
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Продукция с всегда высоким спросом
Дроны выявляют нарушителей
Жизнь на жайляу
Мечи на службе милосердия
У «семи нянек» Талгайран без новоселий…
Ставка на свеклу и кукурузу
Три дистанции – одна цель
К новой архитектуре доверия
Одиннадцать медалей из Софии
Медовый экспорт
Рекордный полет Ильи
Не снижается спрос на аренду жилья
Ошибка в ИИН – это серьезно
Госслужба 2.0: к управлению на основе данных
AI-агенты и новые технологии в промышленности
Соцсети – основной источник информации для мошенников
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Подставить вовремя плечо
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
Дороги – к развитию
«Я – песня народа, что славен и юн...»
На стыке жанров, стилей и идей
Посол Казахстана в Кении назначен послом в Руанде по совместительству
Искусство света и тьмы
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Армия открыла двери в вузы
Генерация будет увеличена
Игры «Жулдызай» объединяют
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан

Читайте также

6 760 школ перешли на цифровой учет питания через «Социальн…
От теории – к практике
Игры-тренажеры создают школьники из Семея
Траектория воспитания

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]