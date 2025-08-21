Участники будут работать над решениями актуальных задач мегаполиса и тестировать их в реальных условиях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Astana Hub совместно с акиматом Астаны и АО «Aстана Innovations» объявили о запуске программы Astana Innovations Accelerator. Она объединит стартапы для разработки и внедрения передовых технологий, направленных на повышение качества жизни горожан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Заявки принимаются до 3 сентября на платформе astanahub.com.

К участию приглашают стартапы с уже имеющимися решениями и команды, готовые создать продукт с нуля по техническому заданию акимата Астаны. В последнем случае участники смогут внедрить разработку в столице на эксклюзивных условиях с перспективой расширения на другие города и страны. Всего будет отобрано 15 проектов (в их числе 10 стартапов с готовыми решениями и 5 команд, разрабатывающих продукт с нуля), которые пройдут этап пилотирования и адаптации технологий под существующие условия мегаполиса. Такой подход дает командам прямой доступ к ключевым задачам города и позволяет быстро дорабатывать продукт под потребности пользователей. Лучшие стартапы, прошедшие на этап пилотирования, получат финансирование от 5 000 000 тенге и заключат соглашение SAFE.

В акселераторе могут участвовать стартапы разных стран, при условии наличия зарегистрированного юридического лица в Казахстане и получения дохода исключительно от приоритетных видов деятельности. Это открывает двери для международного сотрудничества, сохраняя при этом фокус на развитии национальной инновационной экосистемы.

«Astana Innovations Accelerator станет связующим звеном между городом и технологическими командами. Для нас важно, чтобы создаваемые решения находили реальное применение и формировали новые стандарты качества жизни в столице. Эта программа открывает путь проектам, способным задать темп будущего развития мегаполиса», – отметил председатель правления АО «Астана Innovations» Ғизат Әмірғали.

Программа нацелена на внедрение практичных технологических решений в ключевых сферах – здравоохранении, образовании, безопасности, благоустройстве, инфраструктуре, транспорте, экономике, бизнесе и экологии. Команды смогут проверить свои разработки на городских объектах, пройти индивидуальное сопровождение трекеров, участвовать в воркшопах и получать консультации отраслевых экспертов.

«Формат программы построен так, чтобы стартапы решали конкретные задачи города. Участники протестируют технологии на объектах столицы, наладят взаимодействие с профильными службами и получат доступ к экспертам. Это шанс сделать решения частью городской системы – от безопасности и оптимизации процессов до повышения качества сервисов. Уверен, программа станет импульсом для проектов, задающих новый уровень развития столицы», – отметил директор офиса бизнес-программ Astana Hub Ербол Ахметов.

Astana Innovations Accelerator 2025 продлится два месяца. Завершением станет Demo Day, где участники продемонстрируют результаты пилотирования представителям власти, бизнеса и инвесторам. Лучшие проекты получат поддержку для масштабного внедрения и выхода на новые рынки.

Подробности о программе и подаче заявки на участие можно найти на платформе Astana Hub.