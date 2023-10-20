Надо, хочу и могу – коротко и емко говорит о постижении государственного языка первокурсница Милана

В нынешнем году она поступила в Жетысуский университет им. И. Жансугурова по специальности «учитель казахского языка и литературы». В группе с казахским языком обучения – 29 девушек и двое парней, рассказывает студентка, а на русском, кроме нее самой, немного говорит только одна сокурсница. Так что практика у Миланы Кудайбергеновой не заканчивается даже на переменах, позволяя постоянно совершенствовать казахский.

– Сейчас могу свободно говорить практически на любую тему, – делится успехами Милана. – Я сознательно пошла в группу с казахским языком обучения, хотя прекрасно понимала, что мне будет сложно. Сейчас почти все читаю на казахском – в основном специализированную литературу. На художественную, к сожалению, пока времени не хватает, но стараюсь в свободное время читать и заучивать стихи.

Но так было не всегда, признается девушка. До седьмого класса особого интереса к государственному языку она не проявляла, зная его на уровне школьной программы и обиходных фраз в быту. И в школе, и среди друзей также общалась только на русском. Все изменилось благодаря учителю казахского языка средней школы-гимназии им. Н. Алдабергенова Гульжанат Баядиловой, которая разглядела и раскрыла в девочке огромный потенциал.

– В седьмом классе Гульжанат Айтбаевна взяла меня на внутришкольную олимпиаду по казахскому языку, где я показала самый лучший результат, – вспоминает Милана. – Однако в дальнейших этапах конкурса можно было участвовать только с восьмого класса, но первый успех, поддержка учителя и желание победить стали отправной точкой для углубленного изучения языка. Начиная с 8-го класса Гульжанат Айтбаевна стала выдвигать меня на все языковые соревнования районного и областного масштаба, мы с ней выезжали по всему нашему региону. Близко общаемся и по сей день, она поддерживает меня во всем. Очень рады моим успехам и в семье – все с восторгом поддержали мое решение о поступ­лении в университет в группу с казахским языком обучения.

На местном уровне школьница безоговорочно занимала первые места. Но есть в ее копилке и дип­ломы с множества районных, городских, областных олимпиад и Абаевских чтений.

– У Гульжанат Айтбаевны талант рассказать все подробно, интересно и понятно, – говорит Милана. – Уделяя внимание каж­дому ученику, она при этом мотивирует к изучению казахского языка, объясняя, что это нам пригодится в будущем, и хвалит за каждый, даже небольшой, успех.

Кстати, едва поступив в университет в Талдыкоргане, Милана Кудайбергенова уже успела одержать победу на конкурсе чтецов произведений Абая и его последователей, став третьей среди десятков студентов всех вузов области. Примечательно, что на выбор профессии Миланы тоже в значительной степени повлиял этот замечательный педагог: Гульжанат Баядилова привлекала школьницу к проведению уроков в младших классах. Уже тогда девушка поняла, что ей очень интересно заниматься с детьми.

Всесторонняя поддержка, серь­езный подход и любовь к казахскому языку помогли Милане Кудайбергеновой поступить на педагогическую специальность без каких-либо подготовительных курсов. Здесь главное – искренняя заинтересованность, считает она.

– Важнее всего стремление и осознание, что знание государственного языка – наш долг. Так должно быть, – уверена девушка. – Мне в изучении больше всего помогло чтение. Нужно как можно больше читать, чтобы развивать зрительную память. Я люблю читать историческую литературу, узнавать новое. Просто погружаюсь в этот процесс, стараясь глубже понять систему грамматики, ведь это сложнее всего. Если в школе, например, я читала в основном произведения, переведенные с русского на казахский язык, то сейчас перевожу сама.

В планах у целеустремленной студентки – с отличием окончить вуз и поработать в родной школе рядом с любимым педагогом. При этом Милана Кудайбергенова уже сейчас всерьез задумывается о дальнейшей учебе в магистратуре, без сомнений, на государст­венном языке.