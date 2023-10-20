Надо, хочу и могу – коротко и емко говорит о постижении государственного языка первокурсница Милана
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Дина Боранбаева, область Жетысу
Примечательно, что фамилия Миланы – Кудайбергенова. Этот факт, делится девушка, всегда вызывает удивление, ведь все в их семье считаются и по документам являются русскими. Растит Милану мама – Елизавета Юрьевна, которая казахским языком особо не владеет. Сама же 18-летняя жительница села Балпык Би Коксуского района уже вовсю оправдывает свою казахскую фамилию, демонстрируя большие успехи в знании государственного языка и получая высшее образование на казахском.