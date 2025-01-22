Надо ли экономить на спортклубах?

Карагандинские антимонопольщики выступают за приватизацию клубов: футбольного – «Шахтер» и хоккейного – «Сарыарка». Причина в том, что их профиль не соответствует требованиям утвержденного Правительством РК Перечня видов деятельности, осуществляемых госпредприятиями, юридическими лицами, более 50% акций которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами. Поэтому департамент по защите и развитию конкуренции предложил включить спортклубы в Комплексный план приватизации на 2021–2025 годы. Пока этого не сделали, но могут. Поскольку передача спортивных команд в частные руки позволит сэкономить казенные деньги на их финансировании. Это особенно актуально сейчас, в условиях дефицита госбюджета.

Мы решили выяснить, сколько денег тратится на содержание спортклубов и пойдет ли приватизация им на пользу?

Сначала о финансах. Как сообщили в управлении физкультуры и спорта, в 2024 году на содержание «Шахтера» и «Сарыарки» было потрачено по 1,2 млрд тенге на каждую команду, то есть 2,4 млрд тенге. В эту сумму входят зарплаты с учетом налогов, расходы на учебно-тренировочные сборы, участие в соревнованиях, затраты на транспорт, покупку экипировки, лекарств и аренду спортивных сооружений.

Согласитесь, 2,4 млрд тенге – сумма солидная. Она сопоставима с расходами на строительство детского сада в Караганде и физкультурно-оздоровительного комплекса в моногороде. Раз государство тратит такие деньги на профессиональный спорт, хочется, чтобы от него была отдача. Если игрой хоккейной команды «Сарыарка», которая дышит в спину лидеру чемпионата Казахстана, болельщики довольны, то с футбольной дружиной ситуация удручающая. «Шахтер» спустился на последнюю, тринадцатую строчку турнирной таблицы и вылетел из Премьер-лиги Казахстана. Такого с карагандинскими футболистами не случалось ни разу за все 33 прошедших сезона.

Реакция не заставила себя ждать. В ноябре 2024 года сменили исполнительного директора спортивного клуба. В кресло, которое ранее занимал известный в прошлом футболист Аскар Абильдаев, сел бизнесмен Талгат Дюсеков. Перед ним поставили несколько задач: вывести клуб из кризиса, провести его реструктуризацию и оздоровление. Следом «Шахтеру» назначили нового главного тренера. Им стал 47-летний чешский экс-спортсмен Иржи Ярошик. До приезда в Казахстан он тренировал футболистов из Чехии, Словакии, Словении и России. Болельщики и руководство спортклуба возлагают на него большие надежды.

Надо сказать, что карагандинские футболисты и хоккеисты уже пережили одну приватизацию. Это было в 2014 году. Тогда оба клуба выставили на электронный тендер, обозначив стартовые цены: 214,9 млн тенге – за «Шахтер» и 77,5 млн тенге – за «Сарыарку». При этом к потенциальным покупателям предъявляли определенные требования. В частности, тот из них, который приобретет футбольный клуб, должен был ежегодно вкладывать в него не менее 2 млрд тенге. А инвестиции в хоккейную дружину не должны быть ниже 3 млрд тенге. Кроме того, по условиям тендера новые хозяева были обязаны иметь бизнес-план по финансово-экономическому оздоровлению клубов.

Вопреки ожиданиям спортклубы не расхватали, как горячие пирожки. Заявок от потенциальных покупателей не было. Лоты пришлось выставлять на продажу несколько раз, при этом меняя цены и снижая требования к участникам приватизации. В итоге «Шахтер» и «Сарыарку» удалось сбыть с государственных рук только в конце 2017 года, и то не в частную собственность, а в доверительное управление на пять лет с правом последующего выкупа.

Хоккейный клуб приватизировало общественное объединение «Спортивный клуб «Saryarka», созданное буквально за месяц до решающего тендера. Его, объединившись, учредили десять сотрудников клуба, видимо, болевшие душой за карагандинский хоккей. Почти то же самое произошло и с футбольной командой. Ее прио­брела общественная организация «Фонд развития социальных проектов». Можно сделать вывод, что спортклубы оказались финансово непривлекательными ни для известных бизнесменов, ни для крупных компаний.

В пользу этого свидетельствует и еще один факт. Спустя пять лет после приватизации футбольная и хоккейная дружины вернулись под управление государства. Доверительные управляющие не стали их выкупать. Видимо, поняли, что барышей им не дождаться.

Отметим, что финансовые пробле­мы у карагандинских спортклубов возникают не так уже редко. Вот лишь один пример. Летом 2023 года хоккейный клуб «Сарыарка», который к тому времени уже вернулся в госсобственность, был вынужден искать спонсоров, чтобы подготовиться к предстоящему сезону чемпионата Казахстана. Команду поддержала одна из букмекерских компаний, но скандала избежать не удалось. Оказалось, что деньги из бюджета Карагандинской области выделили, но процесс застопорился из-за госзакупок. Победитель тендера, который должен был поставить товары для спортсменов, оказался недобросовестным. Пошли жалобы, проверки и тяжбы. Если бы хоккейный клуб был частным, то ему не пришлось бы тратить время на бюрократические процедуры.

Корреспондент «Казправды» обратился к директорам спортклубов, чтобы узнать их мнение о возможной приватизации. Пойдет ли она на пользу команде? Или может усугубить финансовые пробле­мы? К сожалению, никто из руководителей не захотел озвучить свое мнение. Новый исполнительный директор ФК «Шахтер» через своего пресс-секретаря отправил меня в управление физкультуры и спорта, поскольку клуб является его подведомственной организацией. А вот директор ХК «Сарыарка» Ержан Садвакасов прислал голосовое сообщение через мессенджер WhatsApp.

«Мое мнение будет некомпетентно, потому что мне не с чем сравнивать, – сказал он. – Я никогда не работал в частных клубах. Если вам так принципиально, то обратитесь к моему руководству – начальнику управления физической культуры и спорта. А мое главное желание – чтобы клуб работал, и наша команда показывала хорошие результаты».

Журналистский запрос в управление физкультуры и спорта, как посоветовали менеджеры, я отправила. Ответ пришел вовремя. Из него следовало, что госорган поддерживает инициативу приватизации спортивных клубов.

«Считаем передачу клубов в конкурентную среду целесообразной, – говорится в ответе на запрос, под которым стоит подпись заместителя руководителя управления физической культуры и спорта Карагандинской области Рустама Кожабекова. – Указанное приведет к сокращению государственного участия в экономике, позволит привлечь профессиональный менеджмент, эффективных собственников и создать благоприятные условия для развития клубов».

В ведомстве сообщили, что воп­рос о приватизации карагандинских спортклубов еще не решен. Нельзя исключать, что их все-таки будут передавать в конкурентную среду, поскольку Казахстан придерживается курса на разгосударствление и экономию бюджетных денег. К тому же считается, что частный собственник всегда эффективнее госуправленца. Но это в теории. А найдутся ли в действительности бизнесмены, которые захотят за свои миллиарды поднимать «Шахтер» и «Сарыарку» на высокий профессиональный уровень?..