Надземные переходы с лифтом установили на трассе в Алматинской области

На обслуживаемой сети автодорог республиканского значения Алматинской области внедрили новые меры для удобства граждан с ограниченными возможностями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казавтожол»

Фото: Kazpravda.kz / АдильбекТауекелов

Как уточняется, установлено четыре надземных пешеходных перехода с пассажирским лифтом – всего 8 единиц.

Лифты размещены на автодороге «Алматы - Ташкент - Термез» в районе ТРК Молл Апорт, рынка Алтын Орда, микрорайона Асыл-Арман и поворота на село Райымбек.

«С целью обеспечения безопасности и предотвращения вандализма установлены меры по ограничению доступа к лифтам только для жителей соответствующих районов, выданы ключи-магниты для доступа к пользованию лифтами», — говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе добавили, что все лифты находятся в рабочем состоянии, регулярно обслуживаются подрядчиком.