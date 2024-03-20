Надземные переходы с лифтом установили на трассе в Алматинской области

На обслуживаемой сети автодорог республиканского значения Алматинской области внедрили новые меры для удобства граждан с ограниченными возможностями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казавтожол»
Как уточняется, установлено четыре надземных пешеходных перехода с пассажирским лифтом – всего 8 единиц.
Лифты размещены на автодороге «Алматы - Ташкент - Термез» в районе ТРК Молл Апорт, рынка Алтын Орда, микрорайона Асыл-Арман и поворота на село Райымбек.
«С целью обеспечения безопасности и предотвращения вандализма установлены меры по ограничению доступа к лифтам только для жителей соответствующих районов, выданы ключи-магниты для доступа к пользованию лифтами», — говорится в официальном сообщении.
В пресс-службе добавили, что все лифты находятся в рабочем состоянии, регулярно обслуживаются подрядчиком.