После коронавирусного онлайн-заточения студенты юридического факультета Северо-Казахстанского университета вышли на учебные экскурсии.

Сначала ребята побывали в гостях у криминалистов и узнали, что в оперативно-криминалистическом управлении департамента полиции есть музей с интересными коллекциями холодного и огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывотехники. Увидели они и уникальное собрание поддельных документов. Молодые люди ознакомились с инструментами для осмотра места преступления, в том числе гео­радаром, с помощью которого криминалисты ищут скрытые захоронения. Гости узнали, как сыщики работают с отпечатками пальцев.

День открытых дверей состоялся и в сервисном центре Antikor оrtalyǵy. На вопросы студентов ответил первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции по Северо-Казахстан­ской области Нурлан Жахин.

– В период пандемии работа центра осуществлялось в гибрид­ной форме, то есть в онлайн и офлайн форматах, – пояс­нил он. – После снятия карантинных мер мы открыли двери. Основной целью Antikor оrtalyǵy является создание комфортных условий для безбарьерного прие­ма граждан.

Будущие юристы узнали, что в первом квартале 2022 года было зарегистрировано 17 преступлений по коррупционным фактам. Студенты прошли по сервисному центру, увидели следственную комнату, узнали, как можно поступить на службу.