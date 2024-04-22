Находившегося в розыске гражданина Узбекистана задержали в Астане

Он находился в розыске за убийство, решается вопрос об экстрадиции

Фото: polisia.kz

При проведении оперативно-профилактического мероприятия "Бөгет" сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Астаны задержали уголовного преступника, находящегося в международном розыске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК.

"28-летний гражданин Республики Узбекистан находился в розыске за убийство. Инициатор розыска – УВД Сурхандарьинской области Республики Узбекистан. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции", - сообщили в полиции.

В ДП напомнили, что на территории столицы с 11 апреля по 11 мая проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Бөгет" с целью противодействия религиозному экстремизму и терроризму иностранцами и лицами без гражданства.