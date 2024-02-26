Наилучшее время

Открывая встречу, Ерлан Кошанов отметил, что Китай является для Казахстана дружественной страной и добрым соседом.

– Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении отношений вечного всестороннего стратегического партнерства в новом «золотом 30-летии» нашего сотрудничества, старт которому дали главы наших государств в ходе визита Председателя Китая Си Цзиньпина в Казахстан в сентябре 2022 года, – сказал спикер Мажилиса.

Он также отметил укреп­ление межпарламентского и межпартийного взаимодействия между странами.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Чжан Сяо подчерк­нул, что Казахстан и Китай переживают наилучший период за все 32 года дипломатических отношений. Он также обратил внимание на политические и экономические реформы в Казахстане.

– Мы полностью поддерживаем инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева по проведению масштабных экономических преобразований. Считаю, что углубление и развитие нашего взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех сферах будет также способствовать достижению этих целей, – заявил посол.

Стороны обсудили укреп­ление экономических, торговых гуманитарных связей и проведение предстоящего Года туризма Казахстана в Китае.