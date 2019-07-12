Налоговая амнистия для физлиц стартует в конце июля: где узнать о своих долгах и штрафах

Налоговая амнистия для физических лиц стартует в конце июля в Казахстане. Об этом на пресс-конференции в Правительстве сообщил вице-министр финансов РК Канат Баедилов, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Закон, предусматривающий проведение налоговой амнистии, подписан Главой государства 4 июля текущего года, опубликован 5 июля и 16 июля нормы закона вводятся в действие. Министерство финансов РК разработало правила списания по пеням и штрафам", – сообщил Баедилов.
Он отметил, что в настоящее время эти правила проходят согласование в соответствующих госорганах.
"В ближайшее время мы их утвердим. В третьей декаде июля текущего года мы начнем эту кампанию. В каждом районном управлении госдоходов будет сформирована комиссия, которая будет ежедневно заниматься списанием пени", – сказал Баедилов.
Баедилов рассказал, что граждане могут узнать о своих долгах по налогам на сайте комитета госдоходов.
"Все суммы долга физические лица могут узнать на интернет-ресурсе Комитета госдоходов или на портале электронного правительства. На первых порах для того, чтобы узнать долги нужно иметь ЭЦП. Но Министерство финансов и Комитет госдоходов специально создали условия и для тех граждан, которые не имеют ЭЦП. Для них создан специальный сервис на сайте Комитета госдоходов, с помощью которого в режиме онлайн можно узнать о своих долгах используя ИИН", – подчеркнул вице-министр.
Баедилов также напомнил, что единственным условием для списания пени является уплата физическим лицом основного долга по налогам. Налогоплательщикам специально для этого никуда обращаться не нужно, органы госдоходов будут ежедневно мониторить состояние лицевых счетов физических лиц и при уплате ими основного долга в течение трех рабочих дней вынесут соответствующее решение о списании пени.
Отметим, согласно статистическим данным, по состоянию на 1 января 2019 года налоговая задолженность
имелась у 1,4 миллиона физических лиц на общую сумму 20,9 миллиарда тенге, из них основной долг – 14,3 миллиарда тенге, начисленные пени – 6,6 миллиарда тенге.