Налоговая реформа: информация по переходному положению

Налоги
Налогоплательщикам, применяющим специальные налоговые режимы, необходимо заранее определиться с выбором подходящего режима для дальнейшего ведения деятельности, передает Kazpravda.kz

Фото: Минфин РК

Комитет государственных доходов напоминает, что с 1 января 2026 года вступил в силу новый Налоговый кодекс, которым предусмотрено три специальных налоговых режима (СНР):

​1.​для самозанятых;

​2.​на основе упрощенной декларации;

​3.​для крестьянских или фермерских хозяйств (КФХ).

СНР для самозанятых вправе применять физические лица (ФЛ) не являющиеся, индивидуальными предпринимателями (ИП), не использующие труд работников. Также осуществляющие исключительно один или несколько из видов деятельности, определенных Правительством Республики Казахстан для целей применения СНР для самозанятых. Перечень видов деятельности для применения СНР для самозанятых утвержден Постановлением Правительства РК от 21.11.2025г № 994, куда входит 40 видов деятельности, в том числе детальность такси, доставка готовой пищи, курьерская деятельность, парикмахерские услуги и т.д.

Для перехода на СНР для самозанятых ИП, применявшим в 2025 году СНР на основе патента и с использованием специального мобильного приложения необходимо в период с 1 января по 28 февраля 2026 года сняться с учета в качестве ИП.

В случае если ИП самостоятельно не снялся с учета в качестве ИП или не подал уведомление о переходе на СНР на основе упрощенной декларации, то 1 марта 2026 года налоговые органы снимут такого ИП с учета в качестве ИП, при этом дата снятия с учета будет с 1 января 2026 года.

Применение СНР для самозанятых ФЛ признается в том месяце, в каком месяце был выбит чек в специальном мобильном приложении.

СНР на основе упрощенной декларации

На данный СНР вправе перейти все налогоплательщики (НП) (в т. ч. НП, применявшие в 2025 году СНР упрощенной декларации, с использованием фиксированного вычета и розничного налога) при соответствии условиям применения, представившие с 1 января по 28 февраля 2026 года уведомление о применяемом режиме налогообложения с отметкой во 2-м разделе «о переходе на СНР на основе упрощенной декларации» и дата применения такого СНР будет являться 1 января 2026 года.

Также отмечаем, что с 1 января по 28 февраля 2026 года НП, применявшие в 2025 году общеустановленный порядок налогообложения, в том числе те НП, которые перешли на данный порядок в конце 2025 года в связи с не соответствием применения СНР, вправе при соответствии условиям применения СНР представить уведомление о применяемом режиме налогообложения с отметкой во 2-м разделе «о переходе на СНР на основе упрощенной декларации» и дата применения такого СНР будет является 1 января 2026 года.

Важно!

Если НП, применявшие в 2025 году СНР упрощенной декларации, с использованием фиксированного вычета и розничного налога не представили уведомление о применяемом режиме налогообложения, то такие плательщики 1 марта 2026 года будут переведены налоговым органом на общеустановленный порядок налогообложения и датой начало применения такого порядка будет 1 января 2026 года.

В связи с этим налогоплательщикам, применяющим специальные налоговые режимы, необходимо заранее определиться с выбором подходящего режима для дальнейшего ведения деятельности.

