Налоговая задолженность астанчан превысила 3,5 млрд тенге

Налоги
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Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

Основная часть долгов приходится по налогу на транспорт

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

С началом отпускного сезона важно помнить: наличие налоговой задолженности может стать причиной ограничения на выезд за рубеж. Об этом напомнили в Департаменте государственных доходов по городу Астане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По информации руководителя отдела разъяснительной работы столичного ДГД Кымбат Исеновой, на сегодня общая сумма задолженности по налогам среди жителей столицы уже превысила 3 млрд 581 млн тенге.

Основная часть этой суммы приходится по налогу на транспорт — порядка 3 млрд 289 млн тенге. 292 млн составляют долги по налогу на имущество. Количество налогоплательщиков, имеющих задолженность превышает 78 тысяч.

Представители Департамента государственных доходов по городу Астане напомнили, что за каждый день просрочки уплаты начисляется пеня, а также могут быть приняты меры принудительного взыскания задолженности. Это может повлечь дополнительные расходы на оплату услуг судебных исполнителей.

 

#Астана #налоги #задолженность

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