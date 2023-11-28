Налоговики незаконно "парализовали" работу китайского инвестора в Сатпаеве

Фискальный орган необоснованно приостановил операции по его банковским счетам, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области Улытау

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Ведомство защитило права китайского инвестора (ТОО «Mezgilder Qushteri»), ведущего строительство ветряной станции на сумму 75 млрд тенге.

Так, инвестор зарегистрировал свою компанию в качестве налогоплательщика в городе Сатпаев. Несмотря на нахождение офиса компании по фактически зарегистрированному адресу, фискальный орган необоснованно приостановил операции по его банковским счетам и внес в суд иск об отмене государственной перерегистрации юридического лица.

В итоге была парализована деятельность инвестора, что привело к задержке реализации инвестпроекта.

"По акту надзора прокуратуры иск отозван, нарушенные права инвестора восстановлены, виновные должностные лица привлечены к ответственности", – добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, о том, что акимат Алматы препятствовал развитию крупного инвестпроекта.