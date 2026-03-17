Нам предстоит реформировать действующие и создать новые институты власти – Президент

Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Касым-Жомарт Токаев сообщил на торжественной церемонии подписания Конституции, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

«Хочу особо отметить: впереди много работы, мы только в начале большого пути всесторонней модернизации нашего государства. Этот путь в условиях колоссальной турбулентности, нестабильности мировой ситуации будет невероятно тернистым, с большим количеством преград и «подводных камней». Но дорогу, какой бы сложной она ни была, может осилить только идущий. Для этого мы все должны проявить несокрушимое общенациональное единство, ответственный и созидательный патриотизм, глубокие знания и профессионализм. Мы должны достичь поставленных целей, мы обязаны победить!» - сказал Президент.  

Подписанный указ определяет ключевые направления и меры реализации положений Основного закона.

Токаев сообщил, что на рассмотрение Парламента в ближайшее время будет внесено пять новых конституционных законов – о Президенте, Курултае, Халық Кеңесі, а также статусе столицы и административно-территориальном устройстве страны. Потребуется системное редактирование еще восьми конституционных законов и более 60 законов, включая основополагающие кодексы.

«Законотворческий процесс будет синхронизирован с предстоящими парламентскими выборами, которые планируется провести до открытия новой сессии. К этому времени необходимо полностью завершить подготовку соответствующей юридической базы», - подчеркнул Глава государства.

Как он отметил, тотальная трансформация правовой и политической сферы Казахстана продлится в течение всего этого и, возможно, следующего года.

«Нам предстоит реформировать действующие и создать новые институты власти, структурно и кадрово обновить их. Новые конституционные принципы станут неотъемлемой частью нашего общего бытия на всех уровнях – правовом, экономическом, политическом, общественном», - заключил Президент.

Популярное

Все
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Креативное дрон-шоу
Каратэ высшей пробы
Декаду открыли новосельем
Военнослужащие всегда придут на помощь
Если дважды не войти, то хотя бы дважды использовать
Экзамен в Италии сдан на отлично
Золотой график побед
Безграничная сила женщины
Итоги референдума подтвердили поддержку курса Президента страны
«Бриллиантовые» сердца
На турецком помосте
Палата рассмотрит поправки в Трудовой кодекс
Сокращают дефицит пастбищ
Рыбакина и Данилина обновили рекорды
Серебряный марафон в Номи
Ставка на рентабельность
Предприниматели поддержали «Наурыз Fest»
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Токаев подписал указ о мерах по реализации новой Конституции
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил народ Казахстана
Глава государства скрепил своей подписью новую Конституцию …
Референдум – 2026: Президента Казахстана поздравляют мировы…

