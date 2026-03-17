«Хочу особо отметить: впереди много работы, мы только в начале большого пути всесторонней модернизации нашего государства. Этот путь в условиях колоссальной турбулентности, нестабильности мировой ситуации будет невероятно тернистым, с большим количеством преград и «подводных камней». Но дорогу, какой бы сложной она ни была, может осилить только идущий. Для этого мы все должны проявить несокрушимое общенациональное единство, ответственный и созидательный патриотизм, глубокие знания и профессионализм. Мы должны достичь поставленных целей, мы обязаны победить!» - сказал Президент.

Подписанный указ определяет ключевые направления и меры реализации положений Основного закона.

Токаев сообщил, что на рассмотрение Парламента в ближайшее время будет внесено пять новых конституционных законов – о Президенте, Курултае, Халық Кеңесі, а также статусе столицы и административно-территориальном устройстве страны. Потребуется системное редактирование еще восьми конституционных законов и более 60 законов, включая основополагающие кодексы.

«Законотворческий процесс будет синхронизирован с предстоящими парламентскими выборами, которые планируется провести до открытия новой сессии. К этому времени необходимо полностью завершить подготовку соответствующей юридической базы», - подчеркнул Глава государства.

Как он отметил, тотальная трансформация правовой и политической сферы Казахстана продлится в течение всего этого и, возможно, следующего года.