Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Сенат , Экономика
"Нам всем нужна дисциплина" – председатель Сената возмущен растратой денег из Нацфонда
Тусупбекова Лаура

На пленарном заседании глава Сената Маулен Ашимбаев отметил, что наблюдается тенденция увеличения внешнего финансирования дефицита бюджета на 640 млрд тенге. Одновременно с этим снижаются внутренние источники на 780 млрд тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«За один год существенно уменьшаем внутренние источники и берем кредиты из-за рубежа. Говорить о том, что внутри страны нет средств – неправильно. Это подтверждают эксперты и экономисты, есть ресурсы, которые можно заимствовать. Мы ждем от Правительства последовательной работы по уменьшению доли внешнего заимствования для покрытия дефицита бюджета», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также возмутился некоторыми фактами по использованию трансфертов из Нацфонда. По его словам, в рамках уточнения бюджета выделяется дополнительно 1,6 трлн тенге из Нацфонда.

«Вопрос не в том, чтобы не использовать эти средства, ситуация ведь непростая, а в том, чтобы рационально эти деньги использовать, эффективно, от них должна быть отдача», - продолжил Маулен Ашимбаев.

Он также привел ряд примеров за прошлый год.

«Целевым трансфертом из Нацфонда на развитие массового и национальных видов спорта было выделено 1,7 млрд тенге, и примерно половина этой суммы была не использована. Также целевым трансфертом из Нацфонда на поддержку и продвижение национальных фильмов было выделено 3,3 млрд тенге. Из этих средств было использовано только 34%. Первый вопрос – почему выделили? Второй вопросы – раз выделили, почему не использовали?» - задался вопросами глава Сената.

Маулен Ашимбаев отметил, что такие примеры не единичны.

«Насколько правильно выделять на текущие расходы деньги из Нацфонда, который у нас уменьшается, как мы знаем? Национальные фильмы нужно продвигать, но их надо финансировать за счет доходов республиканского бюджета, а не за счет Нацфонда. Нам всем нужна дисциплина в использовании средств Нацфонда. Есть правила, если нужно, можно их ужесточить. И нужно следовать этим правилам. Нужно иметь более четкую и осмысленную позицию», - сказал спикер Сената.

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