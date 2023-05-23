Ограбление 5-летней девочки расследуют в Жетысуской области

Талдыкорганец задержал грабителя, напавшего на его малолетнюю дочь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.

Фото: Kazpravda.kz

Факт зарегистрирован в дачном массиве «Уйтас» близ Талдыкоргана.

Семейная пара, оставив 5-летнюю дочь в автомашине, зашла в один из частных домов. В это время на ребенка напал прохожий, он отобрал у него телефон OPPO RENO и прихватил из бардачка машины парфюм.

На крики девочки среагировал отец, которому удалось догнать грабителя и передать его прибывшим на место происшествия полицейским.

«Задержанный мужчина 2001 года рождения находился в алкогольном опьянении. Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы. Сейчас по факту грабежа начато досудебное расследование. Подозреваемый помещен в ИВС», – сообщили в полиции Талдыкоргана.

Полиция выражает благодарность отважному горожанину за содействие в поимке подозреваемого в грабеже.