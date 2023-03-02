Установлены сообщники координатора провокационных атак на журналистов в Казахстане

Общество
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Как выяснили полицейские, участники группы собирали сведения о потерпевших из открытых источников информации, а также искали людей, имеющих доступ к государственным информационным базам.

Фото: Kazpravda.kz

Межведомственной оперативно-следственной группой МВД и КНБ продолжается расследование уголовного дела по факту организации нападений на представителей СМИ, передает Kazpravda.kz со ссылокй на пресс-службу МВД РК.

"Задержанный О. Токарев признал свою вину и сотрудничает со следствием. Установлено, что ему активное содействие оказывали другие иностранные граждане – К. Литвинов, С. Шаповалов, Б. Демченко и Я. Малышок. Сам Токарев выступал организатором и координатором. Другим участникам группы была отведена роль рекрутеров – Литвинов, Шаповалов, Демченко занимались поиском и вербовкой исполнителей – так называемых "кабанов" из числа граждан Казахстана для непосредственного совершения провокаций", – проинформировали в ведомстве.

Сообщается, что участники группы также осуществляли сбор сведений в отношении потерпевших, в том числе из открытых источников информации. Искали лиц, имеющих доступ к государственным информационным базам.

"Вместе с Токаревым разрабатывали механизм и порядок реализации (поджоги авто, угрозы и нападения). Малышок отвечал за хакерское направление (флуд, DDoS, взлом и т.д.). Он сам организовал DDoS-атаки на сайты "Orda" и "Elmedia". Взломал сайт редакции "Ulysmedia". В настоящее время совместно с Генеральной прокуратурой прорабатывается вопрос объявления сообщников Токарева в международный розыск. Работа по установлению инициаторов продолжается, о ее результатах будет сообщено дополнительно", – дополнили в ведомстве. 

Ранее сообщалось, что межведомственная следственно-оперативная группа Министерства внутренних дел и Комитет национальной безопасности Казахстана пресекли деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации.

Указанная группа совершила свыше 30 провокаций против В. Борейко, Г. Бажкеновой, Г. Ергалиевой, С. Ибраевой и других представителей масс-медиа. Это поджоги автотранспорта, угрозы и нападения на журналистов, их близких и редакции, взломы, DDoss-атаки.

"Целью нападений преступной группы являлась имитация преследования представителей масс-медиа для дискредитации президента РК и проводимых им демократических реформ", – отметили в министерстве.

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